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В Германии оценили убытки для экономики на фоне правительственного кризиса - 28.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии оценили убытки для экономики на фоне правительственного кризиса
В Германии оценили убытки для экономики на фоне правительственного кризиса - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Германии оценили убытки для экономики на фоне правительственного кризиса
Распад правящей коалиции Германии привел к экономико-политической нестабильности, которая обернулась потерями в размере около 20 миллиардов евро для немецкой... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:44+0300
2024-11-28T11:45+0300
экономика
германия
правительство
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Распад правящей коалиции Германии привел к экономико-политической нестабильности, которая обернулась потерями в размере около 20 миллиардов евро для немецкой экономики в этом году, сообщила газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на исследование главного экономиста Союза производителей лекарственных средств (VFA). По мнению автора исследования Клауса Михельсена, стоимость правительственного кризиса для экономики страны составила около 0,3% от показателя производительности экономики. Федеральное правительство в свою очередь исходит из того, что внутренний валовой продукт снизился на 0,2%. "Хаос вокруг "светофорного" ("светофор" - название правительственной коалиции, состоящей из трех партий, каждый из цветов которых соответствует цветам светофора - ред.) правительства столкнул Германию в рецессию. Если бы не этот длительный экономико-политический спор, ВВП бы мог вырасти", - пишет издание. В экономической модели, при помощи которой подсчитывались убытки, учтена неблагоприятная конъюнктура и её последствия. "Так "светофор" не может списать 20 миллиардов евро на плохой спрос из Китая или потерю поставок дешевого газа из России. Цена экономико-политического хаоса обусловлена внутренними причинами", - отмечает газета. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
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германия, правительство
Экономика, ГЕРМАНИЯ, правительство
11:44 28.11.2024 (обновлено: 11:45 28.11.2024)
 
В Германии оценили убытки для экономики на фоне правительственного кризиса

SZ: экономика ФРГ потеряла 20 миллиардов евро на фоне правительственного кризиса

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Распад правящей коалиции Германии привел к экономико-политической нестабильности, которая обернулась потерями в размере около 20 миллиардов евро для немецкой экономики в этом году, сообщила газета Süddeutschen Zeitung со ссылкой на исследование главного экономиста Союза производителей лекарственных средств (VFA).
По мнению автора исследования Клауса Михельсена, стоимость правительственного кризиса для экономики страны составила около 0,3% от показателя производительности экономики. Федеральное правительство в свою очередь исходит из того, что внутренний валовой продукт снизился на 0,2%.
"Хаос вокруг "светофорного" ("светофор" - название правительственной коалиции, состоящей из трех партий, каждый из цветов которых соответствует цветам светофора - ред.) правительства столкнул Германию в рецессию. Если бы не этот длительный экономико-политический спор, ВВП бы мог вырасти", - пишет издание.
В экономической модели, при помощи которой подсчитывались убытки, учтена неблагоприятная конъюнктура и её последствия. "Так "светофор" не может списать 20 миллиардов евро на плохой спрос из Китая или потерю поставок дешевого газа из России. Цена экономико-политического хаоса обусловлена внутренними причинами", - отмечает газета.
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Индекс доверия потребителей к экономике Германии упал до -23,3 пункта
Вчера, 12:47
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯправительство
 
 
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