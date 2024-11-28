Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/indoneziya-853179207.html
В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре
В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары. Российские фирмы намерены... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T21:04+0300
2024-11-28T21:41+0300
экономика
россия
индонезия
бизнес
магнит
https://cdnn.1prime.ru/img/83385/06/833850696_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_b470f4b795647b862127735e9d2f3d12.jpg
ДЖАКАРТА, 28 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары. Российские фирмы намерены начать активное сотрудничество с городом в следующем году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном властями Нусантары. Отмечается, что в Нусантару при помощи торгового представительства РФ в Республике Индонезия прибыла ведущая российская розничная компания "Магнит" для обсуждения возможностей сотрудничества между двумя сторонами. На этой встрече управление Нусантары рассказало о ходе развития города. Российскую делегацию возглавлял торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев. Делегацию принял глава управления Нусантары Басуки Хадимульоно. По его словам, российская сторона прибыла, чтобы посмотреть, какие отрасли можно заполнить. Заместитель по финансированию и инвестициям столицы Агунг Викаксоно отметил, что Москва выразила желание узнать больше о ходе развития Нусантары, а также о том, что в городе может представить интерес для российских компаний. Викаксоно добавил, российская сторона заявила, что в 2025 году планирует заходить в Нусантару. В 2019 году находящийся тогда на посту президента Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские фирмы в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры Нусантары.
https://1prime.ru/20241121/aes-852987336.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83385/06/833850696_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_886ca20cdf342f71fbc347d4ecda3f5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, бизнес, магнит
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Бизнес, Магнит
21:04 28.11.2024 (обновлено: 21:41 28.11.2024)
 
В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре

Власти Нусантары: "Магнит" и другие компании РФ могут начать работать в городе

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 28 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары. Российские фирмы намерены начать активное сотрудничество с городом в следующем году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном властями Нусантары.
Отмечается, что в Нусантару при помощи торгового представительства РФ в Республике Индонезия прибыла ведущая российская розничная компания "Магнит" для обсуждения возможностей сотрудничества между двумя сторонами. На этой встрече управление Нусантары рассказало о ходе развития города.
Российскую делегацию возглавлял торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев.
Делегацию принял глава управления Нусантары Басуки Хадимульоно. По его словам, российская сторона прибыла, чтобы посмотреть, какие отрасли можно заполнить.
Заместитель по финансированию и инвестициям столицы Агунг Викаксоно отметил, что Москва выразила желание узнать больше о ходе развития Нусантары, а также о том, что в городе может представить интерес для российских компаний.
Викаксоно добавил, российская сторона заявила, что в 2025 году планирует заходить в Нусантару.
В 2019 году находящийся тогда на посту президента Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские фирмы в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры Нусантары.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС
21 ноября, 13:00
 
ЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯБизнесМагнит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала