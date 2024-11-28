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В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре
В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары. Российские фирмы намерены... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T21:04+0300
2024-11-28T21:04+0300
2024-11-28T21:41+0300
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ДЖАКАРТА, 28 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары. Российские фирмы намерены начать активное сотрудничество с городом в следующем году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном властями Нусантары. Отмечается, что в Нусантару при помощи торгового представительства РФ в Республике Индонезия прибыла ведущая российская розничная компания "Магнит" для обсуждения возможностей сотрудничества между двумя сторонами. На этой встрече управление Нусантары рассказало о ходе развития города. Российскую делегацию возглавлял торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев. Делегацию принял глава управления Нусантары Басуки Хадимульоно. По его словам, российская сторона прибыла, чтобы посмотреть, какие отрасли можно заполнить. Заместитель по финансированию и инвестициям столицы Агунг Викаксоно отметил, что Москва выразила желание узнать больше о ходе развития Нусантары, а также о том, что в городе может представить интерес для российских компаний. Викаксоно добавил, российская сторона заявила, что в 2025 году планирует заходить в Нусантару. В 2019 году находящийся тогда на посту президента Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские фирмы в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры Нусантары.
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россия, индонезия, бизнес, магнит
Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Бизнес, Магнит
В Индонезии заявили, что "Магнит" может начать работать в Нусантаре
Власти Нусантары: "Магнит" и другие компании РФ могут начать работать в городе
ДЖАКАРТА, 28 ноя - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" обсудил возможности сотрудничества с властями новой столицы Индонезии Нусантары. Российские фирмы намерены начать активное сотрудничество с городом в следующем году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном властями Нусантары.
Отмечается, что в Нусантару при помощи торгового представительства РФ в Республике Индонезия прибыла ведущая российская розничная компания "Магнит" для обсуждения возможностей сотрудничества между двумя сторонами. На этой встрече управление Нусантары рассказало о ходе развития города.
Российскую делегацию возглавлял торговый представитель РФ в Индонезии Александр Масальцев.
Делегацию принял глава управления Нусантары Басуки Хадимульоно. По его словам, российская сторона прибыла, чтобы посмотреть, какие отрасли можно заполнить.
Заместитель по финансированию и инвестициям столицы Агунг Викаксоно отметил, что Москва выразила желание узнать больше о ходе развития Нусантары, а также о том, что в городе может представить интерес для российских компаний.
Викаксоно добавил, российская сторона заявила, что в 2025 году планирует заходить в Нусантару.
В 2019 году находящийся тогда на посту президента Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что российские фирмы в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры Нусантары.
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