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Путин назвал реальными данные ЦБ по инфляции в России - 28.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/inflyatsiya-853170693.html
Путин назвал реальными данные ЦБ по инфляции в России
Путин назвал реальными данные ЦБ по инфляции в России - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал реальными данные ЦБ по инфляции в России
Данные Банка России по инфляции в стране реальны, заявил журналистам президент России Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:38+0300
2024-11-28T16:56+0300
экономика
россия
владимир путин
инфляция
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Данные Банка России по инфляции в стране реальны, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется - реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть", - сказал глава государства.Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,68% в годовом выражении на 18 ноября.
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россия, владимир путин, инфляция
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, инфляция
16:38 28.11.2024 (обновлено: 16:56 28.11.2024)
 
Путин назвал реальными данные ЦБ по инфляции в России

Путин: данные ЦБ по инфляции в России 8,5% реальны

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Данные Банка России по инфляции в стране реальны, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется - реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть", - сказал глава государства.
Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,68% в годовом выражении на 18 ноября.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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