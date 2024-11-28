https://1prime.ru/20241128/iphone-853127437.html

Россиян предупредили о новом способе шантажа с iPhone

Россиян предупредили о новом способе шантажа с iPhone - 28.11.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новом способе шантажа с iPhone

Мошенники начали массово взламывать iPhone россиян под видом установки удаленных из App Store приложений банков, TikTok и прочих сервисов. Как действует схема и | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T03:03+0300

2024-11-28T03:03+0300

2024-11-28T03:03+0300

технологии

iphone

мошенничество

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали массово взламывать iPhone россиян под видом установки удаленных из App Store приложений банков, TikTok и прочих сервисов. Как действует схема и чем она грозит тем, кто на нее поведется, рассказал агентству "Прайм" учредитель АНО "Кафедра киберспорта" университета "Синергия" Николай Скаржинский.Злоумышленники предлагают ввести на смартфоне чужой Apple ID, затем блокируют iPhone жертвы и требуют за разблокировку крупную сумму. По словам эксперта, этот схема не является новой. Для скачивания удаленных приложений действительно может потребоваться учетная запись из другого региона с привязанной картой.Однако, следует осознавать, что все действия, совершаемые в этом процессе, человек совершает на свой страх и риск.Безопаснее и разумнее воспользоваться браузерными решениями, чтобы избежать возможности столкнуться с мошенничеством. "Безусловно, в этом случае телефон может быть заблокирован, более того восстановить его будет практически невозможно", - говорит Скаржинский.Если владелец телефона станет жертвой мошенничества и передаст свои данные и ключи доступа мошенникам, он рискует столкнуться с продолжающимся шантажом. Поэтому специалист рекомендует немедленно обращаться в правоохранительные органы для защиты своих прав и предотвращения дальнейших негативных последствий.

https://1prime.ru/20241126/mvd-853106939.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, iphone, мошенничество