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Россиян предупредили о новом способе шантажа с iPhone - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о новом способе шантажа с iPhone
Россиян предупредили о новом способе шантажа с iPhone - 28.11.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о новом способе шантажа с iPhone
Мошенники начали массово взламывать iPhone россиян под видом установки удаленных из App Store приложений банков, TikTok и прочих сервисов. Как действует схема и | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T03:03+0300
2024-11-28T03:03+0300
технологии
iphone
мошенничество
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали массово взламывать iPhone россиян под видом установки удаленных из App Store приложений банков, TikTok и прочих сервисов. Как действует схема и чем она грозит тем, кто на нее поведется, рассказал агентству "Прайм" учредитель АНО "Кафедра киберспорта" университета "Синергия" Николай Скаржинский.Злоумышленники предлагают ввести на смартфоне чужой Apple ID, затем блокируют iPhone жертвы и требуют за разблокировку крупную сумму. По словам эксперта, этот схема не является новой. Для скачивания удаленных приложений действительно может потребоваться учетная запись из другого региона с привязанной картой.Однако, следует осознавать, что все действия, совершаемые в этом процессе, человек совершает на свой страх и риск.Безопаснее и разумнее воспользоваться браузерными решениями, чтобы избежать возможности столкнуться с мошенничеством. "Безусловно, в этом случае телефон может быть заблокирован, более того восстановить его будет практически невозможно", - говорит Скаржинский.Если владелец телефона станет жертвой мошенничества и передаст свои данные и ключи доступа мошенникам, он рискует столкнуться с продолжающимся шантажом. Поэтому специалист рекомендует немедленно обращаться в правоохранительные органы для защиты своих прав и предотвращения дальнейших негативных последствий.
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технологии, iphone, мошенничество
Технологии, iPhone, мошенничество
03:03 28.11.2024
 
Россиян предупредили о новом способе шантажа с iPhone

Эксперт: мошенники взламывают чужие iPhone и требуют деньги за разблокировку

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 15 в Москве до старта продаж
Презентация iPhone 15 в Москве до старта продаж - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мошенники начали массово взламывать iPhone россиян под видом установки удаленных из App Store приложений банков, TikTok и прочих сервисов. Как действует схема и чем она грозит тем, кто на нее поведется, рассказал агентству "Прайм" учредитель АНО "Кафедра киберспорта" университета "Синергия" Николай Скаржинский.
Злоумышленники предлагают ввести на смартфоне чужой Apple ID, затем блокируют iPhone жертвы и требуют за разблокировку крупную сумму. По словам эксперта, этот схема не является новой. Для скачивания удаленных приложений действительно может потребоваться учетная запись из другого региона с привязанной картой.
Однако, следует осознавать, что все действия, совершаемые в этом процессе, человек совершает на свой страх и риск.
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Безопаснее и разумнее воспользоваться браузерными решениями, чтобы избежать возможности столкнуться с мошенничеством. "Безусловно, в этом случае телефон может быть заблокирован, более того восстановить его будет практически невозможно", - говорит Скаржинский.
Если владелец телефона станет жертвой мошенничества и передаст свои данные и ключи доступа мошенникам, он рискует столкнуться с продолжающимся шантажом. Поэтому специалист рекомендует немедленно обращаться в правоохранительные органы для защиты своих прав и предотвращения дальнейших негативных последствий.
 
ТехнологииiPhoneмошенничество
 
 
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