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В Госдуме предложили увеличить сумму кредита по семейной ипотеке

В Госдуме предложили увеличить сумму кредита по семейной ипотеке - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили увеличить сумму кредита по семейной ипотеке

Группа депутатов направила обращение в правительство РФ с предложением увеличить максимальную сумму кредита по программе "Семейная ипотека" для всех субъектов в | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T09:46+0300

2024-11-28T09:46+0300

2024-11-28T09:46+0300

россия

семейная ипотека

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Группа депутатов направила обращение в правительство РФ с предложением увеличить максимальную сумму кредита по программе "Семейная ипотека" для всех субъектов в отношении квартир площадью свыше 60 квадратных метров до 18 миллионов рублей, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым увеличить максимальную сумму кредита по программе "Семейная ипотека" для всех субъектов в отношении квартир площадью свыше 60 квадратных метров. В соответствии с результатами многочисленных социологических исследований, порядка 67% семей с детьми при наличии такой возможности приобрели бы именно такое жилье", - сказано в обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В обращении добавляется, что программа действует с 2018 года и требует определённых изменений, в первую очередь они касаются повышения суммы кредита, так как за шесть лет цены на недвижимость заметно выросли. Депутаты просят рассмотреть возможность увеличить кредитный максимум по "Семейной ипотеке" для случаев приобретения жилых помещений площадью более 60 квадратных метров по следующей схеме: в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - с 12 миллионов до 18 миллионов рублей, а в остальных регионах – с 6 миллионов до 9 миллионов рублей. Как пояснил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию России. "Для семьи с двумя или тремя детьми нужна трехкомнатная квартира, а она сейчас стоит гораздо дороже, чем 6 миллионов рублей. Молодые родители и многодетные семьи не в состоянии потянуть такую разницу без поддержки государства. И разговоры об экономической нецелесообразности такой помощи считаю вредными. Ведь речь идет о будущем страны, а вложения в человеческий капитал всегда были самыми надежными", - отметил он. Парламентарий добавил, что необходимо рассмотреть возможность дополнительного снижения процентной ставки на приобретение жилья в малых городах или субъектах, где низкие объемы строительства. По его мнению, это позволит простимулировать строительство жилья в таких регионах, сделав его более доступным.

https://1prime.ru/20241126/ipoteka-853090740.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, семейная ипотека