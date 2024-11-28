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В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа

В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа

Прирост извлекаемых запасов в России за 10 месяцев текущего года составил 286 миллионов тонн нефти и конденсата и 788,5 миллиарда кубометров газа, итоговые... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:54+0300

2024-11-28T12:54+0300

2024-11-28T12:58+0300

энергетика

россия

минприроды

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Прирост извлекаемых запасов в России за 10 месяцев текущего года составил 286 миллионов тонн нефти и конденсата и 788,5 миллиарда кубометров газа, итоговые данные по воспроизводству минерально-сырьевой базы страны будут подведены в начале 2025 года, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ."Прирост извлекаемых запасов по сумме всех категорий за 10 месяцев 2024 года составил 286 миллионов тонн жидких углеводородов (нефть + конденсат) и 788,5 миллиарда кубометров газа. Окончательные итоги по воспроизводству минерально-сырьевой базы за 2024 год будут подведены в начале 2025 года, на данный момент на рассмотрении находится большое количество заявок на проведение государственной экспертизы запасов", - сообщили в министерстве.

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россия, минприроды