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В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа
В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа
Прирост извлекаемых запасов в России за 10 месяцев текущего года составил 286 миллионов тонн нефти и конденсата и 788,5 миллиарда кубометров газа, итоговые... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:54+0300
2024-11-28T12:58+0300
энергетика
россия
минприроды
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Прирост извлекаемых запасов в России за 10 месяцев текущего года составил 286 миллионов тонн нефти и конденсата и 788,5 миллиарда кубометров газа, итоговые данные по воспроизводству минерально-сырьевой базы страны будут подведены в начале 2025 года, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ."Прирост извлекаемых запасов по сумме всех категорий за 10 месяцев 2024 года составил 286 миллионов тонн жидких углеводородов (нефть + конденсат) и 788,5 миллиарда кубометров газа. Окончательные итоги по воспроизводству минерально-сырьевой базы за 2024 год будут подведены в начале 2025 года, на данный момент на рассмотрении находится большое количество заявок на проведение государственной экспертизы запасов", - сообщили в министерстве.
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россия, минприроды
Энергетика, РОССИЯ, Минприроды
12:54 28.11.2024 (обновлено: 12:58 28.11.2024)
 
В Минприроды оценили прирост извлекаемых запасов нефти и газа

Минприроды: прирост запасов нефти и конденсата в России составил 286 млн тонн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Прирост извлекаемых запасов в России за 10 месяцев текущего года составил 286 миллионов тонн нефти и конденсата и 788,5 миллиарда кубометров газа, итоговые данные по воспроизводству минерально-сырьевой базы страны будут подведены в начале 2025 года, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Прирост извлекаемых запасов по сумме всех категорий за 10 месяцев 2024 года составил 286 миллионов тонн жидких углеводородов (нефть + конденсат) и 788,5 миллиарда кубометров газа. Окончательные итоги по воспроизводству минерально-сырьевой базы за 2024 год будут подведены в начале 2025 года, на данный момент на рассмотрении находится большое количество заявок на проведение государственной экспертизы запасов", - сообщили в министерстве.
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