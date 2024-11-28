https://1prime.ru/20241128/izrail-853168902.html

Израиль самостоятельно производит свое ядерное оружие, заявили в ICAN

Израиль самостоятельно производит свое ядерное оружие, заявили в ICAN - 28.11.2024, ПРАЙМ

Израиль самостоятельно производит свое ядерное оружие, заявили в ICAN

Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие, которое может быть запущено с земли, из воздуха и с моря. Об этом агентству РИА Новости рассказала... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:03+0300

2024-11-28T16:03+0300

2024-11-28T16:03+0300

вооружения

израиль

тактическое ядерное оружие

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ЖЕНЕВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие, которое может быть запущено с земли, из воздуха и с моря. Об этом агентству РИА Новости рассказала координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре."Считается, что Израиль обладает примерно 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолетов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования", - отметила собеседница издания.Сандерс-Закре также добавила, что изначально Израиль получил технологии и материалы для своей ядерной программы от Франции и Норвегии в 1950-х годах без ведома США.Также есть сведения о возможном сотрудничестве Израиля с Южной Африкой приобретении ядерного оружия в 1970-х годах.Существуют серьезные подозрения, что в 1979 году эти две страны провели ядерные испытания в Южной Атлантике. Впоследствии правительство Южно-Африканской Республики уничтожило свое ядерное оружие при переходе от апартеида к демократическому управлению.

https://1prime.ru/20241125/livan-853078671.html

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израиль, тактическое ядерное оружие