Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль самостоятельно производит свое ядерное оружие, заявили в ICAN - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241128/izrail-853168902.html
Израиль самостоятельно производит свое ядерное оружие, заявили в ICAN
Израиль самостоятельно производит свое ядерное оружие, заявили в ICAN - 28.11.2024, ПРАЙМ
Израиль самостоятельно производит свое ядерное оружие, заявили в ICAN
Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие, которое может быть запущено с земли, из воздуха и с моря. Об этом агентству РИА Новости рассказала... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:03+0300
2024-11-28T16:03+0300
вооружения
израиль
тактическое ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f76a45239e47a3820cb3e2b53499a9b0.jpg
ЖЕНЕВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие, которое может быть запущено с земли, из воздуха и с моря. Об этом агентству РИА Новости рассказала координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре."Считается, что Израиль обладает примерно 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолетов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования", - отметила собеседница издания.Сандерс-Закре также добавила, что изначально Израиль получил технологии и материалы для своей ядерной программы от Франции и Норвегии в 1950-х годах без ведома США.Также есть сведения о возможном сотрудничестве Израиля с Южной Африкой приобретении ядерного оружия в 1970-х годах.Существуют серьезные подозрения, что в 1979 году эти две страны провели ядерные испытания в Южной Атлантике. Впоследствии правительство Южно-Африканской Республики уничтожило свое ядерное оружие при переходе от апартеида к демократическому управлению.
https://1prime.ru/20241125/livan-853078671.html
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/48/842034804_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f08d4bac8270e85f5f4d12b156f6be22.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, тактическое ядерное оружие
Вооружения, ИЗРАИЛЬ, тактическое ядерное оружие
16:03 28.11.2024
 
Израиль самостоятельно производит свое ядерное оружие, заявили в ICAN

ICAN: Израиль давно сам производит свое ядерное оружие

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Израиль уже давно самостоятельно производит ядерное оружие, которое может быть запущено с земли, из воздуха и с моря. Об этом агентству РИА Новости рассказала координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
"Считается, что Израиль обладает примерно 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолетов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования", - отметила собеседница издания.
Сандерс-Закре также добавила, что изначально Израиль получил технологии и материалы для своей ядерной программы от Франции и Норвегии в 1950-х годах без ведома США.
Также есть сведения о возможном сотрудничестве Израиля с Южной Африкой приобретении ядерного оружия в 1970-х годах.Существуют серьезные подозрения, что в 1979 году эти две страны провели ядерные испытания в Южной Атлантике. Впоследствии правительство Южно-Африканской Республики уничтожило свое ядерное оружие при переходе от апартеида к демократическому управлению.
Бейрут, Ливан - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
Источник сообщил, когда Ливан может объявить о прекращении огня с Израилем
25 ноября, 22:35
 
ВооруженияИЗРАИЛЬтактическое ядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала