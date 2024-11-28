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Экс-проректора РУДН задержали за хищение более одного миллиона рублей

Экс-проректора РУДН задержали за хищение более одного миллиона рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ

Экс-проректора РУДН задержали за хищение более одного миллиона рублей

Экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) была задержана по подозрению в хищении более одного миллиона рублей, полученных в виде гранта от... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:45+0300

2024-11-28T12:45+0300

2024-11-28T12:45+0300

россия

рудн

хищение

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) была задержана по подозрению в хищении более одного миллиона рублей, полученных в виде гранта от Минпросвещения. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Моими коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы… Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - отметила Волк.Также сообщается, что, по предварительным данным, задержанная получила грант от Минпросвещения, после чего университет заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.Более миллиона рублей, предназначенных для оплаты подрядчиков, были обналичены и похищены. Полиция провела обыски не только у задержанной, но и у других лиц, которые могут быть причастными к хищениям. Предметы и документы, имеющие доказательственное значение, были изъяты.

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россия, рудн, хищение