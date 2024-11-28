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Экс-проректора РУДН задержали за хищение более одного миллиона рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Экс-проректора РУДН задержали за хищение более одного миллиона рублей
Экс-проректора РУДН задержали за хищение более одного миллиона рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ
Экс-проректора РУДН задержали за хищение более одного миллиона рублей
Экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) была задержана по подозрению в хищении более одного миллиона рублей, полученных в виде гранта от... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:45+0300
2024-11-28T12:45+0300
россия
рудн
хищение
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) была задержана по подозрению в хищении более одного миллиона рублей, полученных в виде гранта от Минпросвещения. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале."Моими коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы… Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - отметила Волк.Также сообщается, что, по предварительным данным, задержанная получила грант от Минпросвещения, после чего университет заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.Более миллиона рублей, предназначенных для оплаты подрядчиков, были обналичены и похищены. Полиция провела обыски не только у задержанной, но и у других лиц, которые могут быть причастными к хищениям. Предметы и документы, имеющие доказательственное значение, были изъяты.
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россия, рудн, хищение
РОССИЯ, РУДН, хищение
12:45 28.11.2024
 
Экс-проректора РУДН задержали за хищение более одного миллиона рублей

Экс-проректора РУДН задержали по подозрению в хищении более 1 миллиона рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН) была задержана по подозрению в хищении более одного миллиона рублей, полученных в виде гранта от Минпросвещения. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Моими коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы… Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - отметила Волк.
Также сообщается, что, по предварительным данным, задержанная получила грант от Минпросвещения, после чего университет заключил фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Более миллиона рублей, предназначенных для оплаты подрядчиков, были обналичены и похищены. Полиция провела обыски не только у задержанной, но и у других лиц, которые могут быть причастными к хищениям. Предметы и документы, имеющие доказательственное значение, были изъяты.
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