https://1prime.ru/20241128/kofe-853156997.html
Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды
Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды - 28.11.2024, ПРАЙМ
Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды
Цена зёрен кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, так, стоимость январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:01+0300
2024-11-28T11:01+0300
2024-11-28T11:27+0300
экономика
кофе робуста
фьючерсы
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Цена зёрен кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, так, стоимость январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15%, до 5 545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Также накануне цена арабики поднималась выше 7 тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года. В апреле текущего года стоимость кофе сорта робуста впервые превысила 4 тысячи долларов за тонну, а в августе - 5 тысяч долларов. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.
https://1prime.ru/20241016/braziliya-852210280.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b6dd15af4428926b9dde75dd19bef3bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кофе робуста, фьючерсы
Экономика, кофе робуста, фьючерсы
Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды
ICE Futures: стоимость фьючерса на кофе робуста превысила 5500 долларов
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Цена зёрен кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, так, стоимость январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15%, до 5 545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Также накануне цена арабики поднималась выше 7 тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.
В апреле текущего года стоимость кофе сорта робуста впервые превысила 4 тысячи долларов за тонну, а в августе - 5 тысяч долларов.
Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.
В Бразилии оценили убытки от проблем с экспортом кофе