https://1prime.ru/20241128/kofe-853156997.html

Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды

Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды - 28.11.2024, ПРАЙМ

Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды

Цена зёрен кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, так, стоимость январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T11:01+0300

2024-11-28T11:01+0300

2024-11-28T11:27+0300

экономика

кофе робуста

фьючерсы

https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Цена зёрен кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, так, стоимость январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15%, до 5 545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Также накануне цена арабики поднималась выше 7 тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года. В апреле текущего года стоимость кофе сорта робуста впервые превысила 4 тысячи долларов за тонну, а в августе - 5 тысяч долларов. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.

https://1prime.ru/20241016/braziliya-852210280.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кофе робуста, фьючерсы