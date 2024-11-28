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Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды - 28.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241128/kofe-853156997.html
Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды
Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды - 28.11.2024, ПРАЙМ
Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды
Цена зёрен кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, так, стоимость январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T11:01+0300
2024-11-28T11:27+0300
экономика
кофе робуста
фьючерсы
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Цена зёрен кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, так, стоимость январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15%, до 5 545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Также накануне цена арабики поднималась выше 7 тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года. В апреле текущего года стоимость кофе сорта робуста впервые превысила 4 тысячи долларов за тонну, а в августе - 5 тысяч долларов. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.
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кофе робуста, фьючерсы
Экономика, кофе робуста, фьючерсы
11:01 28.11.2024 (обновлено: 11:27 28.11.2024)
 
Цена кофе робуста на мировом рынке продолжает бить рекорды

ICE Futures: стоимость фьючерса на кофе робуста превысила 5500 долларов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Цена зёрен кофе на мировом рынке продолжает бить многолетние рекорды, так, стоимость январского фьючерса на кофе робуста в среду поднялась выше 5500 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов среды цена январского фьючерса на кофе робуста выросла на 7,15%, до 5 545 долларов за тонну. Такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Также накануне цена арабики поднималась выше 7 тысяч долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.
В апреле текущего года стоимость кофе сорта робуста впервые превысила 4 тысячи долларов за тонну, а в августе - 5 тысяч долларов.
Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.
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Экономикакофе робустафьючерсы
 
 
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