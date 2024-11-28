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На Колыме закроют переправу через реку Яна
На Колыме закроют переправу через реку Яна - 28.11.2024, ПРАЙМ
На Колыме закроют переправу через реку Яна
Дорожники в четверг в 20.00 (12.00 мск) закроют на неопределенное время переправу через реку Яна на трассе Магадан - Балаганное - Талон, сообщает минтранс... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T02:54+0300
2024-11-28T02:54+0300
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МАГАДАН, 28 ноя - ПРАЙМ. Дорожники в четверг в 20.00 (12.00 мск) закроют на неопределенное время переправу через реку Яна на трассе Магадан - Балаганное - Талон, сообщает минтранс региона.
Переправу через реку Яна в теплое время года обслуживают паромы, зимой по ней проходит ледовая трасса. В период межсезонья, в ноябре и в мае ее закрывают. Села колымского Заречья Тауйск, Балаганное и Талон на время оказываются отрезанными от мира.
"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает, что с 20:00 (12.00 мск) 28 ноября 2024 года прекращается навигация паромной переправы через реку Яна", - говорится в сообщении.
Дата открытия ледовой переправы пока неизвестна, на побережье региона прогнозируют резкое повышение температуры из-за прихода очередного циклона, сообщил РИА Новости начальник переправы ОГУДЭП "Магаданское" Константин Резниченко.
"На реке уже шуга, мы вынуждены закрыть паромную переправу. Но для активного ледообразования нужны крепкие морозы. А по прогнозам у нас циклон и очередная оттепель. Надеемся, что ситуация изменится, и к Новому году будет открыта ледовая переправа", - сказал Резниченко.
Он добавил, что в села Заречья завезли запасы продуктов и топлива.
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На Колыме закроют переправу через реку Яна
На Колыме в четверг закроют переправу через реку Яна
МАГАДАН, 28 ноя - ПРАЙМ. Дорожники в четверг в 20.00 (12.00 мск) закроют на неопределенное время переправу через реку Яна на трассе Магадан - Балаганное - Талон, сообщает минтранс региона.
Переправу через реку Яна в теплое время года обслуживают паромы, зимой по ней проходит ледовая трасса. В период межсезонья, в ноябре и в мае ее закрывают. Села колымского Заречья Тауйск, Балаганное и Талон на время оказываются отрезанными от мира.
"Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает, что с 20:00 (12.00 мск) 28 ноября 2024 года прекращается навигация паромной переправы через реку Яна", - говорится в сообщении.
Дата открытия ледовой переправы пока неизвестна, на побережье региона прогнозируют резкое повышение температуры из-за прихода очередного циклона, сообщил РИА Новости начальник переправы ОГУДЭП "Магаданское" Константин Резниченко.
"На реке уже шуга, мы вынуждены закрыть паромную переправу. Но для активного ледообразования нужны крепкие морозы. А по прогнозам у нас циклон и очередная оттепель. Надеемся, что ситуация изменится, и к Новому году будет открыта ледовая переправа", - сказал Резниченко.
Он добавил, что в села Заречья завезли запасы продуктов и топлива.