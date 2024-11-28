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"Кто угрожает". В США сделали заявление об участии в конфликте на Украине

"Кто угрожает". В США сделали заявление об участии в конфликте на Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Кто угрожает". В США сделали заявление об участии в конфликте на Украине

Западу, прежде чем грозить Москве, следует вспомнить о ее преимуществе на поле боя и в части военного оснащения. Об этом заявил американский обозреватель,... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T23:30+0300

2024-11-28T23:30+0300

2024-11-28T23:36+0300

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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Западу, прежде чем грозить Москве, следует вспомнить о ее преимуществе на поле боя и в части военного оснащения. Об этом заявил американский обозреватель, разведчик ЦРУ в отставке, исполнительный директор Совета по национальным интересам Филипп Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россияне имеют гораздо более продвинутую военную систему, чем Соединенные Штаты, так что кто еще кому угрожает в конечном итоге?" — задался он вопросом.Эксперт добавил, что вмешательство США в украинский конфликт уже свидетельствует о том, что они напали на Россию.Джиральди напомнил, что Вашингтон предоставил оружие, денежные средства, позволяющую ВСУ применять оружие логистику, а также что там уже есть люди из США."Мы непосредственно вовлечены в этот конфликт против России", — заключил он.Ранее американское издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь российской территории."Кто кому угрожает": в США сделали признание о России53тин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://1prime.ru/20241127/zapad-853143702.html

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сша, россия, сво, поддержка украины