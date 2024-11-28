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"Кто угрожает". В США сделали заявление об участии в конфликте на Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
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"Кто угрожает". В США сделали заявление об участии в конфликте на Украине
"Кто угрожает". В США сделали заявление об участии в конфликте на Украине - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Кто угрожает". В США сделали заявление об участии в конфликте на Украине
Западу, прежде чем грозить Москве, следует вспомнить о ее преимуществе на поле боя и в части военного оснащения. Об этом заявил американский обозреватель,... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T23:30+0300
2024-11-28T23:36+0300
политика
сша
россия
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Западу, прежде чем грозить Москве, следует вспомнить о ее преимуществе на поле боя и в части военного оснащения. Об этом заявил американский обозреватель, разведчик ЦРУ в отставке, исполнительный директор Совета по национальным интересам Филипп Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Россияне имеют гораздо более продвинутую военную систему, чем Соединенные Штаты, так что кто еще кому угрожает в конечном итоге?" — задался он вопросом.Эксперт добавил, что вмешательство США в украинский конфликт уже свидетельствует о том, что они напали на Россию.Джиральди напомнил, что Вашингтон предоставил оружие, денежные средства, позволяющую ВСУ применять оружие логистику, а также что там уже есть люди из США."Мы непосредственно вовлечены в этот конфликт против России", — заключил он.Ранее американское издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь российской территории."Кто кому угрожает": в США сделали признание о России53тин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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сша, россия, сво, поддержка украины
Политика, США, РОССИЯ, СВО, поддержка Украины
23:30 28.11.2024 (обновлено: 23:36 28.11.2024)
 
"Кто угрожает". В США сделали заявление об участии в конфликте на Украине

Экс-разведчик ЦРУ Джиральди: США непосредственно вовлечены в конфликт на Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Западу, прежде чем грозить Москве, следует вспомнить о ее преимуществе на поле боя и в части военного оснащения. Об этом заявил американский обозреватель, разведчик ЦРУ в отставке, исполнительный директор Совета по национальным интересам Филипп Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Россияне имеют гораздо более продвинутую военную систему, чем Соединенные Штаты, так что кто еще кому угрожает в конечном итоге?" — задался он вопросом.
Эксперт добавил, что вмешательство США в украинский конфликт уже свидетельствует о том, что они напали на Россию.
Джиральди напомнил, что Вашингтон предоставил оружие, денежные средства, позволяющую ВСУ применять оружие логистику, а также что там уже есть люди из США.
"Мы непосредственно вовлечены в этот конфликт против России", — заключил он.
Ранее американское издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь российской территории.
"Кто кому угрожает": в США сделали признание о России53тин ранее заявил, что Киев 19 ноября ударил по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В ответ на эти действия 21 ноября Москва нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске был поражен крупный промышленный комплекс, производящий ракетную технику и вооружения. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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