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РСХН ввел усиленный контроль над тремя производителями продуктов
РСХН ввел усиленный контроль над тремя производителями продуктов - 28.11.2024, ПРАЙМ
РСХН ввел усиленный контроль над тремя производителями продуктов
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех российских производителей пищевой продукции, которые также входят в реестр... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T18:03+0300
2024-11-28T18:03+0300
2024-11-28T18:03+0300
экономика
россельхознадзор
россия
контроль
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех российских производителей пищевой продукции, которые также входят в реестр экспортёров, в связи с несоответствиями в качестве их товаров, сообщили в ведомстве. "Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров. Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех компаний", - говорится в сообщении. Так в поставляемом в детское дошкольное учреждение Санкт-Петербурга сливочном масле производства ООО ПК "Ильинское 95" (Московская область) было выявлено 28,1% содержания говяжьего жира, что свидетельствует о фальсификации, а в колбасе ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), находящейся в продаже в одном из сетевых магазинов в Мордовии, была обнаружена микробная трансглутаминаза, отметили в ведомстве. В то же время, в меде ИП Макевнин А.Н. (Ростовская область), проба которого отобрана в торговой точке Ставрополья, при проверке выявили остатки лекарственного средства – 4,6 мкг/кг метаболита фурацилина, говорится в сообщении. При этом Россельхознадзор обнаружил и другие несоответствия в животноводческих товарах: микробная трансглутаминаза была обнаружена в реализуемой в магазине торговой сети в Мордовии колбасе ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), изготовленной уже на другой производственной площадке. В ведомстве пояснили, что наличие указанных показателей в пищевых продуктах не допускается нормативными значениями техрегламентов, и информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции была направлена в Роспотребнадзор.
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россельхознадзор, россия, контроль
Экономика, Россельхознадзор, РОССИЯ, контроль
РСХН ввел усиленный контроль над тремя производителями продуктов
РСХН ввел усиленный лабораторный контроль над тремя производителями продуктов
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех российских производителей пищевой продукции, которые также входят в реестр экспортёров, в связи с несоответствиями в качестве их товаров, сообщили в ведомстве.
"Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявил несоответствия в продуктах нескольких российских производителей, входящих в реестр экспортеров. Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех компаний", - говорится в сообщении.
Так в поставляемом в детское дошкольное учреждение Санкт-Петербурга сливочном масле производства ООО ПК "Ильинское 95" (Московская область) было выявлено 28,1% содержания говяжьего жира, что свидетельствует о фальсификации, а в колбасе ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), находящейся в продаже в одном из сетевых магазинов в Мордовии, была обнаружена микробная трансглутаминаза, отметили в ведомстве.
В то же время, в меде ИП Макевнин А.Н. (Ростовская область), проба которого отобрана в торговой точке Ставрополья, при проверке выявили остатки лекарственного средства – 4,6 мкг/кг метаболита фурацилина, говорится в сообщении.
При этом Россельхознадзор обнаружил и другие несоответствия в животноводческих товарах: микробная трансглутаминаза была обнаружена в реализуемой в магазине торговой сети в Мордовии колбасе ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), изготовленной уже на другой производственной площадке.
В ведомстве пояснили, что наличие указанных показателей в пищевых продуктах не допускается нормативными значениями техрегламентов, и информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции была направлена в Роспотребнадзор.
Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из одного региона Турции