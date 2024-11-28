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СМИ: россияне потеряли интерес к кредитным картам
СМИ: россияне потеряли интерес к кредитным картам - 28.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: россияне потеряли интерес к кредитным картам
Россияне потеряли интерес к кредитным картам на фоне отказа банков повышать по ним лимиты, пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию Объединенного... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:26+0300
2024-11-28T12:26+0300
2024-11-28T12:32+0300
россия
банки
кредитные карты
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россияне потеряли интерес к кредитным картам на фоне отказа банков повышать по ним лимиты, пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ).Таким образом, отмечается, добиться от кредитной организации повышения лимита по кредитке смогли только порядка трех процентов от 47,1 миллиона обладателей этих карт, однако еще в период с апреля по сентябрь вышеуказанный показатель достигал около 25 процентов.Более того, по данным бюро, сами банки "потеряли интерес" к кредитным картам и перестали повышать их привлекательность. Это показывают, например, решения некоторых банков сократить беспроцентные периоды.В этой связи, россияне все меньше прибегают к оформлению кредитных карт. Так, в октябре текущего года держателями этого инструмента стали 1,67 миллиона человек, что стало минимальным показателем с мая 2022 года.Более того, отмечается, что еще 30 процентов от выданных карт так и остаются неактивными.
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россия, банки, кредитные карты
РОССИЯ, Банки, кредитные карты
СМИ: россияне потеряли интерес к кредитным картам
"Ъ": банки в России перестали повышать лимиты по кредитным картам
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
Россияне потеряли интерес к кредитным картам на фоне отказа банков повышать по ним лимиты, пишет
издание "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Таким образом, отмечается, добиться от кредитной организации повышения лимита по кредитке смогли только порядка трех процентов от 47,1 миллиона обладателей этих карт, однако еще в период с апреля по сентябрь вышеуказанный показатель достигал около 25 процентов.
Более того, по данным бюро, сами банки "потеряли интерес" к кредитным картам и перестали повышать их привлекательность. Это показывают, например, решения некоторых банков сократить беспроцентные периоды.
В этой связи, россияне все меньше прибегают к оформлению кредитных карт. Так, в октябре текущего года держателями этого инструмента стали 1,67 миллиона человек, что стало минимальным показателем с мая 2022 года.
Более того, отмечается, что еще 30 процентов от выданных карт так и остаются неактивными.
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