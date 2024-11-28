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Названы самые популярные среди россиян городские кроссоверы

Названы самые популярные среди россиян городские кроссоверы - 28.11.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные среди россиян городские кроссоверы

Платформа СберАвто определила перечень наиболее популярных городских кроссоверов в России в текущем году, сообщило издание "За рулем". | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T14:19+0300

2024-11-28T14:19+0300

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экономика

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кроссоверы

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Платформа СберАвто определила перечень наиболее популярных городских кроссоверов в России в текущем году, сообщило издание "За рулем". По данным экспертов платформы, в топ-10 самых популярных вошли европейские, японские и корейские марки. Первое место занял Nissan Qashqai (1,28 млн рублей), второе — Volkswagen Tiguan (1,45 млн рублей), третье — Kia Sportage (1,5 млн рублей), четвертое — Mitsubishi Outlander (1,4 млн рублей), пятое — Renault Duster (1,05 млн рублей), шестое — Nissan X-Trail (1,36 млн рублей), седьмое — Hyundai Creta (1,7 млн рублей), восьмое — Lada XRAY (931 тыс. рублей), девятое — Toyota RAV4 (1,7 млн рублей), десятое — Nissan Juke (1,1 млн рублей).В СберАвто также выяснили, что машины марки Nissan составляют 31% от всех продаж в категории городских кроссоверов.Отмечается, что основная доля в списке приходится машины с пробегом. Они составляют 9 из 10 приобретаемых моделей в указанной категории. При этом россияне, как правило, выбирают Nissan Qashqai (в сегменте до 1,5 млн рублей), Hyundai Creta (до 2 млн рублей), Haval Jolion (до 3 млн рублей), Geely Monjaro ( в сегменте более 3 млн рублей). Среди китайских брендов, по данным платформы, в топ-5 самых популярных вошли Haval Jolion (новый — 2,3 млн рублей, с пробегом — 1,9 млн рублей), Geely Coolray (новый — 2,3 млн рублей, с пробегом — 1,85 млн рублей), Chery Tiggo 7 (новый — 2,37 млн рублей, с пробегом — 1,86 млн рублей), Chery Tiggo 4 (новый — 1,84 млн рублей, с пробегом — 1,54 млн рублей), Geely Monjaro (новый — 3,7 млн рублей, с пробегом — 3,5 млн рублей).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сберавто, nissan, подержанные авто, кроссоверы