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ЦБ выбрал объекты, которые могут украсить новую банкноту в тысячу рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ выбрал объекты, которые могут украсить новую банкноту в тысячу рублей
ЦБ выбрал объекты, которые могут украсить новую банкноту в тысячу рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ выбрал объекты, которые могут украсить новую банкноту в тысячу рублей
Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году, а для онлайн-голосования по дизайну... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:17+0300
2024-11-28T14:28+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году, а для онлайн-голосования по дизайну оборотной стороны Банк России предварительно отобрал 25 объектов Приволжского федерального округа, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России. "В прошлом году мы представили банкноту 1000 рублей с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее дизайн оборотной стороны с видами Казанского Кремля, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. И мы понимаем, что символы на банкноте должны объединять, а не порождать споры. Поэтому мы приняли достаточно сложное для нас решение сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться в онлайн-голосование как ключевой этап отбора символов. Решающее слово должно быть за гражданами", - сказала глава ЦБ. "Короткий список, вернее - его проект, который мы получили к этому заседанию, составлен с учетом оценок членов Консультативного совета. Сейчас 25 объектов из самых разных мест Приволжского округа: памятники, музеи, театры, университеты, мосты. Напомню, что здесь не представлен Нижний Новгород, потому что ему посвящена лицевая сторона банкноты. Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году", - продолжила она.Коме того, в Банке России добавили, что голосование по выбору дизайна для оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей пройдет с 29 ноября по 12 декабря."И я хочу объявить дату голосования. Оно стартует завтра, 29 ноября, в 10 часов. Голосование будет проходить при поддержке Национального центра "Россия"... и продлится до 12 декабря", - сказала Набиуллина."Я уверена, что за это время все желающие точно успеют отдать свой голос. За ходом голосования можно будет наблюдать на нашем сайте в режиме реального времени. И 12 декабря в 12 часов мы его остановим, сразу подведём итоги", - добавила глава ЦБ.Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты.
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россия
Банк России, РОССИЯ
13:17 28.11.2024 (обновлено: 14:28 28.11.2024)
 
ЦБ выбрал объекты, которые могут украсить новую банкноту в тысячу рублей

ЦБ РФ может вынести на онлайн-голосование 25 объектов ПФО для новой купюры в 1000 рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Лицевая сторона готовящейся новой банкноты в 1000 рублей останется в том варианте, который был представлен в прошлом году, а для онлайн-голосования по дизайну оборотной стороны Банк России предварительно отобрал 25 объектов Приволжского федерального округа, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России.
"В прошлом году мы представили банкноту 1000 рублей с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее дизайн оборотной стороны с видами Казанского Кремля, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. И мы понимаем, что символы на банкноте должны объединять, а не порождать споры. Поэтому мы приняли достаточно сложное для нас решение сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться в онлайн-голосование как ключевой этап отбора символов. Решающее слово должно быть за гражданами", - сказала глава ЦБ.
"Короткий список, вернее - его проект, который мы получили к этому заседанию, составлен с учетом оценок членов Консультативного совета. Сейчас 25 объектов из самых разных мест Приволжского округа: памятники, музеи, театры, университеты, мосты. Напомню, что здесь не представлен Нижний Новгород, потому что ему посвящена лицевая сторона банкноты. Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году", - продолжила она.
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Коме того, в Банке России добавили, что голосование по выбору дизайна для оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей пройдет с 29 ноября по 12 декабря.
"И я хочу объявить дату голосования. Оно стартует завтра, 29 ноября, в 10 часов. Голосование будет проходить при поддержке Национального центра "Россия"... и продлится до 12 декабря", - сказала Набиуллина.
"Я уверена, что за это время все желающие точно успеют отдать свой голос. За ходом голосования можно будет наблюдать на нашем сайте в режиме реального времени. И 12 декабря в 12 часов мы его остановим, сразу подведём итоги", - добавила глава ЦБ.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в прошлом году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение провести народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты.
 
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