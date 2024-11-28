https://1prime.ru/20241128/kursy-valyut-853163472.html

Раскрыто, как банки России продают валюту выше официального курса ЦБ

Раскрыто, как банки России продают валюту выше официального курса ЦБ - 28.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как банки России продают валюту выше официального курса ЦБ

Большинство российских банков продают доллары и евро выше официального курса ЦБ, а юани - в пределах официального курса или немного выше, следует из анализа РИА | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:34+0300

2024-11-28T13:34+0300

2024-11-28T13:34+0300

банк россии

россия

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/84188/75/841887525_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_33d5159f18b11a95abef97b5b3f5a84d.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Большинство российских банков продают доллары и евро выше официального курса ЦБ, а юани - в пределах официального курса или немного выше, следует из анализа РИА Новости официальных страниц кредитных организаций. В среду курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex перешагнул отметку в 113 рублей, курс евро - в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,33 копейки - до 14,8382 рубля, курс доллара - на 2,95 рубля, до 108,0104 рубля, курс евро - на 2,6 рубля, до 113,0947 рубля. На сегодняшний день в Сбербанке американскую валюту можно продать за 102,2 рубля, евро - за 107,3 рубля, юань - за 14,44 рубля, а купить - за 111,1 рубля, 117,6 рубля и 15 рублей соответственно. В ВТБ продать доллар можно за 104,1 рубля, евро - за 106,35 рубля, юань - за 14,64 рубля, а купить - за 108,35 рубля, 113,8 рубля и за 14,75 рубля соответственно. В Газпромбанке американскую валюту можно продать за 97,5 рублей, евро - за 103 рубля, юань - за 14,32 рубля, а купить за 109,7 рубля, 114,7 рубля и 14,84 рубля соответственно. В МКБ продать "американца" можно за 103,5 рубля, "европейца" - за 108,5 рублей, "китайца" - за 14,6 рубля, а купить - за 108,5 рубля, 113,5 рубля и 15 рублей соответственно. В Альфа-банке за один доллар дают 104 рубля, за евро - 108,5 рубля, за юань - за 14,84 рубля, а просят - 111 рублей, 117,5 рубля и 15,84 рублей соответственно. В Т-банке американскую валюту в можно продать за 107,9 рубля, евро - за 112,6 рубля, а купить за 112,9 рубля и за 120,15 соответственно. Курс покупки и продажи китайской валюты на сайте банка не указан. Совкомбанк покупает американскую валюту по 104,8 рубля, европейскую - по 110 рублей, китайскую - по 14,35 рубля, а продает - по 109,8 рубля, 115 рублей и 15,05 рубля соответственно. В Райффайзенбанке доллар можно продать за 103,85 рубля, евро за 109,28 рубля, юань за 14,31 рубля, а купить - за 115,52 рубля, 121,84 рубля и за 15,92 рубля соответственно. Курс юаня на Мосбирже в среду подскакивал до 15,16 рубля – максимума с марта 2022 года, однако к закрытию упал до 14,47 рубля, отыгрывая решения ЦБ РФ по операциям на рынке. В четверг юань подрастает на 20 копеек, до 14,67 рубля. Доллар на форексе в среду дорожал до 114,75 рубля – максимума с марта 2022 года, в четверг он стоит 111,5 рубля. Евро на международном внебиржевом рынке в среду дорожал до 120,73 рубля (также максимум с марта 2022 года), а в четверг он стоит 117,5 рубля.

https://1prime.ru/20241127/kurs-853134555.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, курсы валют