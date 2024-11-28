Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241128/lavrov-853156658.html
"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России
"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России
Высказывания политиков стран НАТО о нанесении превентивных ударов по российской территории являются привлечением внимания к своей персоне. Такое мнение выразил... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T10:34+0300
2024-11-28T10:34+0300
политика
россия
нато
мид
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Высказывания политиков стран НАТО о нанесении превентивных ударов по российской территории являются привлечением внимания к своей персоне. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.По словам главы внешнеполитического ведомства, заявления политиков служат их личным интересам и привлечению внимания общественности."Эти заявления делал какой-то адмирал… абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - резюмировал министр в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным.Ранее руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал о дискуссиях внутри объединения, в ходе которых рассматривается возможное нанесение превентивных ударов высокоточным вооружением по России.
https://1prime.ru/20241126/deklaratsiya-853089386.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нато, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, НАТО, МИД, Сергей Лавров
10:34 28.11.2024
 
"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России

Лавров назвал привлечением внимания заявления в НАТО о превентивных ударах по РФ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Высказывания политиков стран НАТО о нанесении превентивных ударов по российской территории являются привлечением внимания к своей персоне. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства, заявления политиков служат их личным интересам и привлечению внимания общественности.
"Эти заявления делал какой-то адмирал… абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - резюмировал министр в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным.
Ранее руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал о дискуссиях внутри объединения, в ходе которых рассматривается возможное нанесение превентивных ударов высокоточным вооружением по России.
Украинский флаг
"Ужасающе": в Госдуме пообещали жесткий ответ на удары ATACMS по России
26 ноября, 12:09
 
ПолитикаРОССИЯНАТОМИДСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала