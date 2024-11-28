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"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России
"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России
Высказывания политиков стран НАТО о нанесении превентивных ударов по российской территории являются привлечением внимания к своей персоне. Такое мнение выразил... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T10:34+0300
2024-11-28T10:34+0300
2024-11-28T10:34+0300
политика
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Высказывания политиков стран НАТО о нанесении превентивных ударов по российской территории являются привлечением внимания к своей персоне. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.По словам главы внешнеполитического ведомства, заявления политиков служат их личным интересам и привлечению внимания общественности."Эти заявления делал какой-то адмирал… абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - резюмировал министр в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным.Ранее руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал о дискуссиях внутри объединения, в ходе которых рассматривается возможное нанесение превентивных ударов высокоточным вооружением по России.
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россия, нато, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, НАТО, МИД, Сергей Лавров
"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России
Лавров назвал привлечением внимания заявления в НАТО о превентивных ударах по РФ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Высказывания политиков стран НАТО о нанесении превентивных ударов по российской территории являются привлечением внимания к своей персоне. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства, заявления политиков служат их личным интересам и привлечению внимания общественности.
"Эти заявления делал какой-то адмирал… абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - резюмировал министр в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным.
Ранее руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал о дискуссиях внутри объединения, в ходе которых рассматривается возможное нанесение превентивных ударов высокоточным вооружением по России.
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