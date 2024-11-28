https://1prime.ru/20241128/lavrov-853156658.html

"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России

"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Пороха не нюхали". Лавров ответил на слова о превентивных ударах по России

Высказывания политиков стран НАТО о нанесении превентивных ударов по российской территории являются привлечением внимания к своей персоне. Такое мнение выразил... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:34+0300

2024-11-28T10:34+0300

2024-11-28T10:34+0300

политика

россия

нато

мид

сергей лавров

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Высказывания политиков стран НАТО о нанесении превентивных ударов по российской территории являются привлечением внимания к своей персоне. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.По словам главы внешнеполитического ведомства, заявления политиков служат их личным интересам и привлечению внимания общественности."Эти заявления делал какой-то адмирал… абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало. И тоже хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - резюмировал министр в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным.Ранее руководитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр рассказал о дискуссиях внутри объединения, в ходе которых рассматривается возможное нанесение превентивных ударов высокоточным вооружением по России.

https://1prime.ru/20241126/deklaratsiya-853089386.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, мид, сергей лавров