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Российским пенсионерам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений
Российским пенсионерам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений - 28.11.2024, ПРАЙМ
Российским пенсионерам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений
Российские пенсионеры имеют право на различные социальные выплаты и льготы, однако для получения их нужно обратиться в специальные органы. Об этом в беседе с RT | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T09:28+0300
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2024-11-28T09:28+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российские пенсионеры имеют право на различные социальные выплаты и льготы, однако для получения их нужно обратиться в специальные органы. Об этом в беседе с RT сообщил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов."Одной из таких льгот является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она предоставляется федеральным льготникам, включая ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и другие категории граждан", – рассказал собеседник телеканала.По словам Виноградова, для получения этой льготы гражданам необходимо подать заявление в отделение МФЦ, ЮФО или через портал госуслуг, приложив к нему необходимые документы, такие как паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение льготника.Эксперт также подчеркнул, что определенные категории пенсионеров также имеют право на получение повышенной выплаты, а также оформление субсидии на оплату ЖКХ.
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россия, льготы
Экономика, РОССИЯ, льготы
Российским пенсионерам назвали выплаты и льготы, требующие подачи заявлений
Профессор ВШЭ Виноградов сообщил о требующих подачи заявления льготах и выплатах
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
Российские пенсионеры имеют право на различные социальные выплаты и льготы, однако для получения их нужно обратиться в специальные органы. Об этом в беседе с RT сообщил
доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
"Одной из таких льгот является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она предоставляется федеральным льготникам, включая ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и другие категории граждан", – рассказал собеседник телеканала.
По словам Виноградова, для получения этой льготы гражданам необходимо подать заявление в отделение МФЦ, ЮФО или через портал госуслуг, приложив к нему необходимые документы, такие как паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение льготника.
Эксперт также подчеркнул, что определенные категории пенсионеров также имеют право на получение повышенной выплаты, а также оформление субсидии на оплату ЖКХ.
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