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Лукашенко в шутку предложил Путину разместить "Орешник" в Белоруссии - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко в шутку предложил Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
Лукашенко в шутку предложил Путину разместить "Орешник" в Белоруссии - 28.11.2024, ПРАЙМ
Лукашенко в шутку предложил Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности мест в Белоруссии для размещения ракеты... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T14:28+0300
2024-11-28T14:28+0300
вооружения
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности мест в Белоруссии для размещения ракеты "Орешник". Об этом Лукашенко заявил на полях саммита ОДКБ."Я тут старшему брату (Путину – ред.) пошутил: "Места готовы для дислокации. Когда?" - "Подумаем", - отметил белорусский лидер в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным.Белорусский лидер также подчеркнул, что "Орешник" охладил пыл тех, кто подтолкнул мир к порогу Третьей мировой войны. Кроме того, новейшую систему можно назвать хорошим оружием, так как, несмотря на отсутствие ядерного заряда. она смогла оказать колоссальное влияние на все мировое сообщество.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что все, что находится в эпицентре взрыва от "Орешника", разделяется на элементарные частицы, а по сути, превращается в пыль.Российский лидер также отмечал, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".
https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853160782.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко
Вооружения, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Александр Лукашенко
14:28 28.11.2024
 
Лукашенко в шутку предложил Путину разместить "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко в шутку заявил Путину о готовности разместить "Орешник" в Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности мест в Белоруссии для размещения ракеты "Орешник". Об этом Лукашенко заявил на полях саммита ОДКБ.
"Я тут старшему брату (Путину – ред.) пошутил: "Места готовы для дислокации. Когда?" - "Подумаем", - отметил белорусский лидер в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным.
Белорусский лидер также подчеркнул, что "Орешник" охладил пыл тех, кто подтолкнул мир к порогу Третьей мировой войны. Кроме того, новейшую систему можно назвать хорошим оружием, так как, несмотря на отсутствие ядерного заряда. она смогла оказать колоссальное влияние на все мировое сообщество.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что все, что находится в эпицентре взрыва от "Орешника", разделяется на элементарные частицы, а по сути, превращается в пыль.
Российский лидер также отмечал, что Украина нанесла удар по российским областям, используя американское и британское оружие. В ответ на это Россия нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины новейшим комплексом "Орешник".
Американский флаг, Вашингтон, США
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"
12:14
 
ВооруженияБЕЛОРУССИЯРОССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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