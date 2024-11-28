Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/magnit-853175152.html
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей
"Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:52+0300
2024-11-28T17:52+0300
экономика
россия
магнит
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,59% годовых. Компания намерена разместить пятилетний выпуск облигаций серии БО-004Р-05 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через год и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря. Организаторами размещения выступят БК "Регион" и Россельхозбанк.
https://1prime.ru/20240830/pribyl-851238310.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_898eeb15cdad562ffa37efa51f226586.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магнит
Экономика, РОССИЯ, Магнит
17:52 28.11.2024
 
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей

"Магнит" планирует 29 ноября собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© fotolia.com / Halfpoint
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,59% годовых.
Компания намерена разместить пятилетний выпуск облигаций серии БО-004Р-05 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через год и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря.
Организаторами размещения выступят БК "Регион" и Россельхозбанк.
Запуск киосков Магнит в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
"Магнит" в первом полугодии нарастил выручку до 1,46 трлн рублей
30 августа, 20:00
 
ЭкономикаРОССИЯМагнит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала