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"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей
"Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:52+0300
2024-11-28T17:52+0300
2024-11-28T17:52+0300
экономика
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,59% годовых. Компания намерена разместить пятилетний выпуск облигаций серии БО-004Р-05 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через год и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря. Организаторами размещения выступят БК "Регион" и Россельхозбанк.
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россия, магнит
Экономика, РОССИЯ, Магнит
"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей
"Магнит" планирует 29 ноября собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,59% годовых.
Компания намерена разместить пятилетний выпуск облигаций серии БО-004Р-05 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через год и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря.
Организаторами размещения выступят БК "Регион" и Россельхозбанк.
"Магнит" в первом полугодии нарастил выручку до 1,46 трлн рублей