https://1prime.ru/20241128/magnit-853175152.html

"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей

"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Магнит" намерен собрать заявки на облигации от десяти миллиардов рублей

"Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:52+0300

2024-11-28T17:52+0300

2024-11-28T17:52+0300

экономика

россия

магнит

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. "Магнит", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует в пятницу, 29 ноября, собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 23% годовых, что соответствует доходности к оферте 25,59% годовых. Компания намерена разместить пятилетний выпуск облигаций серии БО-004Р-05 с ежемесячной выплатой купонов и офертой через год и три месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 9 декабря. Организаторами размещения выступят БК "Регион" и Россельхозбанк.

https://1prime.ru/20240830/pribyl-851238310.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, магнит