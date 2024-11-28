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Маркировка рыбных консервов не отразится на их стоимости
Маркировка рыбных консервов не отразится на их стоимости - 28.11.2024, ПРАЙМ
Маркировка рыбных консервов не отразится на их стоимости
Маркировка рыбных консервов не отразится на их итоговой стоимости, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T05:04+0300
2024-11-28T05:04+0300
2024-11-28T05:04+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Маркировка рыбных консервов не отразится на их итоговой стоимости, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
"Нет, на цене не отразится, эта марка стоит меньше рубля", - сказал Шестаков.
Он отметил, что маркировка вводится для того, чтобы избежать контрафакта.
"Это основная задача, которая есть. Потому что не секрет, что у нас есть недобросовестные производители, которые делают подмену видов рыбной продукции в консервах… Потребитель будет уверен в той продукции, которую он покупает", - добавил Шестаков.
В четверг во Владивостоке проходит заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.
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бизнес, владивосток
Бизнес, Экономика, Владивосток
Маркировка рыбных консервов не отразится на их стоимости
Глава Росрыболовства Шестаков: маркировка рыбных консервов не отразится на их цене
ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя – ПРАЙМ. Маркировка рыбных консервов не отразится на их итоговой стоимости, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
"Нет, на цене не отразится, эта марка стоит меньше рубля", - сказал Шестаков.
Он отметил, что маркировка вводится для того, чтобы избежать контрафакта.
"Это основная задача, которая есть. Потому что не секрет, что у нас есть недобросовестные производители, которые делают подмену видов рыбной продукции в консервах… Потребитель будет уверен в той продукции, которую он покупает", - добавил Шестаков.
В четверг во Владивостоке проходит заседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.