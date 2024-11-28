https://1prime.ru/20241128/merkel-853173296.html

Путин раскрыл детали встречи с Меркель

Путин раскрыл детали встречи с Меркель - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл детали встречи с Меркель

Президент России Владимир Путин рассказал о подробностях встречи с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он сообщил, что не знал о ее боязни собак, и наоборот,... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:16+0300

2024-11-28T17:16+0300

2024-11-28T17:24+0300

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АСТАНА , 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о подробностях встречи с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он сообщил, что не знал о ее боязни собак, и наоборот, хотел создать приятную атмосферу, а также извинился перед ней. Отвечая на вопрос, действительно ли он "эксплуатировал страх перед собаками" Меркель, Путина рассказал, что Меркель приехала в Россию с визитом и вышла его собака лабрадор Кони и если бы он знал, что экс-канцлер боится собак, "то никогда бы этого не сделал". Он пояснил, что ему "хотелось создать такую непринужденную, приятную атмосферу".Российский лидер добавил, что исходил из того, что в ФРГ к домашним животным относятся очень позитивно. По словам Путина, Меркель позднее ему рассказывала, что ее в детстве укусила собака. Он пояснил, что "это такая психологическая травма" . Российский лидер подчеркнул, что уже извинялся перед Меркель. "Я извинился перед ней и сказал: "Ангела, извини, я не знал об этом"... В средствах массовой информации я еще раз к ней обращаюсь и говорю: "Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения. Если ты еще вдруг когда-нибудь — я понимаю, что это маловероятно — приедешь, то ни в коем случае не буду этого делать", — пообещал он.Президент РФ по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду прошли переговоры двух сторон на высшем уровне.

https://1prime.ru/20241128/putin-853172371.html

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россия, владимир путин, фрг, ангела меркель, собаки