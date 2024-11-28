Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии раскрыли план на случай прекращения Украиной транзита газа - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241128/moldaviya-853180211.html
В Молдавии раскрыли план на случай прекращения Украиной транзита газа
В Молдавии раскрыли план на случай прекращения Украиной транзита газа - 28.11.2024, ПРАЙМ
В Молдавии раскрыли план на случай прекращения Украиной транзита газа
Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, в случае если Украина... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T22:12+0300
2024-11-28T22:12+0300
энергетика
молдавия
молдовагаз
транзит газа через украину
еврокомиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
КИШИНЕВ, 28 ноября - ПРАЙМ. Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, в случае если Украина прекратит транзит газа, заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан Ранее главам минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР после нового года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. "Ключевыми рисками для продолжения транзита через Украину являются как нежелание Киева продлевать договор по транзиту, так и военные действия... В случае продолжения неопределенности Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны", - сказал Чебан в эфире кишиневского телеканала N4. Представитель "Молдовагаза" также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор. Он также подчеркнул важность подписания операторских соглашений между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и операторами газотранспортных систем. Без таких соглашений организация транзита газа, в том числе для Приднестровья и других европейских стран, будет невозможна. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://1prime.ru/20241128/moldovagaz-853179653.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, молдовагаз, транзит газа через украину, еврокомиссия
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Молдовагаз, транзит газа через Украину, Еврокомиссия
22:12 28.11.2024
 
В Молдавии раскрыли план на случай прекращения Украиной транзита газа

Чебан: Молдавия обратится к Еврокомиссии, если Украина прекратит транзит газа

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 28 ноября - ПРАЙМ. Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, в случае если Украина прекратит транзит газа, заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан
Ранее главам минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР после нового года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.
"Ключевыми рисками для продолжения транзита через Украину являются как нежелание Киева продлевать договор по транзиту, так и военные действия... В случае продолжения неопределенности Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны", - сказал Чебан в эфире кишиневского телеканала N4.
Представитель "Молдовагаза" также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор. Он также подчеркнул важность подписания операторских соглашений между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и операторами газотранспортных систем. Без таких соглашений организация транзита газа, в том числе для Приднестровья и других европейских стран, будет невозможна.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Молдовагаз - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Вопрос поставок газа в ПМР зимой пока не решен, заявили в "Молдовагазе"
21:44
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯМолдовагазтранзит газа через УкраинуЕврокомиссия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала