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В Молдавии раскрыли план на случай прекращения Украиной транзита газа

В Молдавии раскрыли план на случай прекращения Украиной транзита газа - 28.11.2024, ПРАЙМ

В Молдавии раскрыли план на случай прекращения Украиной транзита газа

Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, в случае если Украина... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T22:12+0300

2024-11-28T22:12+0300

2024-11-28T22:12+0300

энергетика

молдавия

молдовагаз

транзит газа через украину

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 28 ноября - ПРАЙМ. Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, в случае если Украина прекратит транзит газа, заявил вице-председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан Ранее главам минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР после нового года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. "Ключевыми рисками для продолжения транзита через Украину являются как нежелание Киева продлевать договор по транзиту, так и военные действия... В случае продолжения неопределенности Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны", - сказал Чебан в эфире кишиневского телеканала N4. Представитель "Молдовагаза" также уточнил, что, если Украина не продлит соглашение на транзит газа, Молдавия будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор. Он также подчеркнул важность подписания операторских соглашений между "Газпромом", "Нафтогазом Украины" и операторами газотранспортных систем. Без таких соглашений организация транзита газа, в том числе для Приднестровья и других европейских стран, будет невозможна. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

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молдавия, молдовагаз, транзит газа через украину, еврокомиссия