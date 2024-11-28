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Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам Segezha Group - 28.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241128/mosbirzha-853161072.html
Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам Segezha Group
Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам Segezha Group - 28.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам Segezha Group
Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам лесопромышленного холдинга Segezha Group после роста их стоимости более чем на 20%, следует из... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:27+0300
2024-11-28T12:27+0300
экономика
россия
мосбиржа
торги
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам лесопромышленного холдинга Segezha Group после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 12.14 текущая цена составила 1,634 рубля (Отклонение - 21,4%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (1,346 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.18. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.48 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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россия, мосбиржа, торги
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, Торги
12:27 28.11.2024
 
Мосбиржа проведет дискретный аукцион по дорожающим бумагам Segezha Group

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим ценным бумагам Segezha Group

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам лесопромышленного холдинга Segezha Group после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 12.14 текущая цена составила 1,634 рубля (Отклонение - 21,4%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (1,346 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 12.18. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.48 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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