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Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов

Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов - 28.11.2024, ПРАЙМ

Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов

Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T18:26+0300

2024-11-28T18:26+0300

2024-11-28T18:27+0300

политика

украина

налог

владимир зеленский

верховная рада

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Железняк 10 октября заявлял, что украинский парламент поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Документ предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования украинских войск исчерпаны и в стране вынуждены повысить налоги. "Потянув 44 дня, Зеленский подписал историческое повышение налогов… Вы спросите, а зачем тянули, если все равно же подписал? Почему, если было столько времени, не исправить текст? Ответ: а я не знаю, никто не знает. Просто и без логики", — написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат сообщил, что закон вступит в силу после его публикации, 30 ноября. "А что, если считать, что каждый день без закона стоил 270+ миллионов гривен (6,4 миллиона долларов) для бюджета, то вот эти 44 дня задержки – это минус 12 миллиардов гривен (288,5 миллиона долларов) для бюджета армии", — подчеркнул он. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об повышении налогов не соответствует нормам конституции. Как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат перечисления авансовых платежей по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.

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украина, налог, владимир зеленский, верховная рада