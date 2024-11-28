https://1prime.ru/20241128/nato-853156501.html

В НАТО раскритиковали идею отправки войск на Украину

В НАТО раскритиковали идею отправки войск на Украину - 28.11.2024, ПРАЙМ

В НАТО раскритиковали идею отправки войск на Украину

Идея об отправке западных военнослужащих на Украину не является мудрым решением. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте,... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:31+0300

2024-11-28T10:31+0300

2024-11-28T10:50+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Идея об отправке западных военнослужащих на Украину не является мудрым решением. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит телеканал Fox News"Я думаю, что это не будет мудрым решением", - сказал он на соответствующий вопрос.В этой связи Рютте отметил, что украинское руководство начнет мирные переговоры только тогда, когда поймут, что смогут получить от этого что-то существенное. По его словам, на данный момент украинцы находятся в невыгодном положении.Ранее Великобритания и Франция вернулись к дискуссиям о возможной отправке западных войск на территорию Украины, сообщило в понедельник издание Monde. Отмечается, что они "не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". По данным издания, это обсуждалось в ходе визита британского премьера Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

https://1prime.ru/20241127/nato-853144092.html

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