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Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном
Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном
Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле, рассказал российский президент Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:23+0300
2024-11-28T16:23+0300
экономика
россия
казахстан
расчеты в нацвалютах
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле, рассказал российский президент Владимир Путин. "Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы свыше 80% этих расчетов перевели уже в национальные валюты. И это, конечно, облегчает нашу работу в финансовой сфере", - сказал российский лидер журналистам.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
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россия, казахстан, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, расчеты в нацвалютах
16:23 28.11.2024
 
Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном

Путин: Россия и Казахстан перевели более 80% расчетов в торговле в нацвалюты

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле, рассказал российский президент Владимир Путин.
"Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы свыше 80% этих расчетов перевели уже в национальные валюты. И это, конечно, облегчает нашу работу в финансовой сфере", - сказал российский лидер журналистам.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
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