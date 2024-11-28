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Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном
Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном
Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле, рассказал российский президент Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:23+0300
2024-11-28T16:23+0300
2024-11-28T16:23+0300
экономика
россия
казахстан
расчеты в нацвалютах
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле, рассказал российский президент Владимир Путин. "Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы свыше 80% этих расчетов перевели уже в национальные валюты. И это, конечно, облегчает нашу работу в финансовой сфере", - сказал российский лидер журналистам.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
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россия, казахстан, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, расчеты в нацвалютах
Путин оценил долю нацвалют во взаимной торговле между Россией и Казахстаном
Путин: Россия и Казахстан перевели более 80% расчетов в торговле в нацвалюты
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле, рассказал российский президент Владимир Путин.
"Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы свыше 80% этих расчетов перевели уже в национальные валюты. И это, конечно, облегчает нашу работу в финансовой сфере", - сказал российский лидер журналистам.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
"Газпром" бесперебойно поставляет газ в Казахстан, заявил Путин