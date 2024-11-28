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В МОТ отметили снижение неравенства в оплате труда в мире с начала 21 века

В МОТ отметили снижение неравенства в оплате труда в мире с начала 21 века - 28.11.2024, ПРАЙМ

В МОТ отметили снижение неравенства в оплате труда в мире с начала 21 века

С 2000 года неравенство в оплате труда сократилось в двух третях стран мира, но во всем мире сохраняется значительный разрыв в оплате труда, говорится в докладе | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:55+0300

2024-11-28T17:55+0300

2024-11-28T17:55+0300

экономика

мот

мир

оплата труда

неравенство

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ЖЕНЕВА, 28 ноя - ПРАЙМ. С 2000 года неравенство в оплате труда сократилось в двух третях стран мира, но во всем мире сохраняется значительный разрыв в оплате труда, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). "В глобальном докладе о заработной плате за 2024-25 годы отмечается, что с начала 2000-х годов в среднем неравенство в заработной плате, при котором сравнивается заработная плата лиц с высокой и низкой заработной платой, сокращалось во многих странах в среднем на 0,5-1,7% в год, в зависимости от используемого показателя. Наибольшее снижение наблюдалось в странах с низким уровнем дохода, где среднегодовое снижение составляло от 3,2 до 9,6% за последние 20 лет", - сказано в документе. По данным организации неравенство в оплате труда сокращается более медленными темпами в более богатых странах, где ежегодное снижение составляет от 0,3 до 1,3% в странах с доходом выше среднего и от 0,3 до 0,7% в странах с высоким уровнем дохода. "Несмотря на достигнутый в последнее время прогресс, высокий уровень неравенства в оплате труда остается насущной проблемой. В отчете показано, что во всем мире 10% самых низкооплачиваемых работников зарабатывают всего 0,5% от общей заработной платы в мире, в то время как 10% самых высокооплачиваемых работников получают почти 38% этой заработной платы", - подчеркивается в докладе. Уточняется, что женщины и наемные работники в черной экономике с большей вероятностью будут иметь одну из самых низких зарплат.

https://1prime.ru/20241128/zarplata-853173950.html

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мот, мир, оплата труда, неравенство