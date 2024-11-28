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Автоэксперт оценил вероятность проблем с запчастями для машин Nissan
Автоэксперт оценил вероятность проблем с запчастями для машин Nissan - 28.11.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт оценил вероятность проблем с запчастями для машин Nissan
Владельцам машин марки Nissan не следует переживать из-за сообщения о том, что компания переживает сложные времена и может обанкротиться. Они смогут найти... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T15:06+0300
2024-11-28T15:06+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Владельцам машин марки Nissan не следует переживать из-за сообщения о том, что компания переживает сложные времена и может обанкротиться. Они смогут найти запчасти для своих автомобилей. Об этом заявил 360.ru автоэксперт Дмитрий Славнов.Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на близкого к Nissan на топ-менеджера, что Nissan приступила к поискам инвестора, способного помочь пережить ей ближайший год. Такая необходимость возникла у компании на фоне того, что Renault снизила в ней свою долю путем продажи акций. Славнов считает, что даже при наличии у Nissan серьезных проблем запчасти для ее автомобилей можно будет найти, ведь их выпуском занимаются подрядчики. Он добавил, что кризис в сфере автомобилестроения может быть вызван антироссийскими санкциями.По словам автоэксперта, в Nissan "вильнули хвостом", ушли с российского рынка, как и немецкие бренды. "Сейчас вот читаю новости, что куча машин немецких стоит под открытым небом, просто гниет, потому что потеряли такой рынок сбыта, как Россия", — заключил он.
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nissan, бизнес, автовладельцы, япония, автозапчасти, банкротство
Экономика, Nissan, Бизнес, автовладельцы, ЯПОНИЯ, автозапчасти, банкротство
Автоэксперт оценил вероятность проблем с запчастями для машин Nissan
Автоэксперт Славнов: владельцы машин Nissan не останутся без запчастей
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
Владельцам машин марки Nissan не следует переживать из-за сообщения о том, что компания переживает сложные времена и может обанкротиться. Они смогут найти запчасти для своих автомобилей. Об этом заявил 360.ru
автоэксперт Дмитрий Славнов.
Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на близкого к Nissan на топ-менеджера, что Nissan приступила к поискам инвестора, способного помочь пережить ей ближайший год. Такая необходимость возникла у компании на фоне того, что Renault снизила в ней свою долю путем продажи акций.
Славнов считает, что даже при наличии у Nissan серьезных проблем запчасти для ее автомобилей можно будет найти, ведь их выпуском занимаются подрядчики. Он добавил, что кризис в сфере автомобилестроения может быть вызван антироссийскими санкциями.
По словам автоэксперта, в Nissan "вильнули хвостом", ушли с российского рынка, как и немецкие бренды.
"Сейчас вот читаю новости, что куча машин немецких стоит под открытым небом, просто гниет, потому что потеряли такой рынок сбыта, как Россия", — заключил он.
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