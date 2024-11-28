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Автоэксперт оценил вероятность проблем с запчастями для машин Nissan

Автоэксперт оценил вероятность проблем с запчастями для машин Nissan - 28.11.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт оценил вероятность проблем с запчастями для машин Nissan

Владельцам машин марки Nissan не следует переживать из-за сообщения о том, что компания переживает сложные времена и может обанкротиться. Они смогут найти... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T15:06+0300

2024-11-28T15:06+0300

2024-11-28T15:08+0300

экономика

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автозапчасти

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Владельцам машин марки Nissan не следует переживать из-за сообщения о том, что компания переживает сложные времена и может обанкротиться. Они смогут найти запчасти для своих автомобилей. Об этом заявил 360.ru автоэксперт Дмитрий Славнов.Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на близкого к Nissan на топ-менеджера, что Nissan приступила к поискам инвестора, способного помочь пережить ей ближайший год. Такая необходимость возникла у компании на фоне того, что Renault снизила в ней свою долю путем продажи акций. Славнов считает, что даже при наличии у Nissan серьезных проблем запчасти для ее автомобилей можно будет найти, ведь их выпуском занимаются подрядчики. Он добавил, что кризис в сфере автомобилестроения может быть вызван антироссийскими санкциями.По словам автоэксперта, в Nissan "вильнули хвостом", ушли с российского рынка, как и немецкие бренды. "Сейчас вот читаю новости, что куча машин немецких стоит под открытым небом, просто гниет, потому что потеряли такой рынок сбыта, как Россия", — заключил он.

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nissan, бизнес, автовладельцы, япония, автозапчасти, банкротство