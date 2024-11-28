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Норвежские власти утвердили увеличение размера финансовой помощи Киеву - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Норвежские власти утвердили увеличение размера финансовой помощи Киеву
Норвежские власти утвердили увеличение размера финансовой помощи Киеву - 28.11.2024, ПРАЙМ
Норвежские власти утвердили увеличение размера финансовой помощи Киеву
Правительство Норвегии сообщило, что утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T21:20+0300
2024-11-28T21:20+0300
политика
норвегия
украина
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство Норвегии сообщило, что утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 миллиарда долларов. Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 миллиарда до 12,8 миллиарда долларов. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов). В ноябре NRK сообщила, что правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году. "В 2025 году ассигнование Нансеновской программе составит 35 миллиардов крон (3,2 миллиарда долларов - ред.)... Программа продлевается на три года, до 2030 года включительно. Программа расширяется до по меньшей мере 154,5 миллиарда крон за этот период (13,9 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства. В сообщении отмечается, что из 35 миллиардов крон, выделенных Украине на следующий год, 22,5 миллиарда (более 2 миллиардов долларов) предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 миллиарда крон (1,13 миллиарда долларов) - на гуманитарную и гражданскую. Уточняется, что приоритетом для военной поддержки будет украинская оборонная промышленность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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норвегия
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норвегия, украина, финансовая помощь для украины
Политика, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины
21:20 28.11.2024
 
Норвежские власти утвердили увеличение размера финансовой помощи Киеву

Власти Норвегии утвердили поддержку Украине в размере $3,2 млрд на 2025 год

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Правительство Норвегии сообщило, что утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 миллиарда долларов.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 миллиарда до 12,8 миллиарда долларов. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов). В ноябре NRK сообщила, что правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году.
"В 2025 году ассигнование Нансеновской программе составит 35 миллиардов крон (3,2 миллиарда долларов - ред.)... Программа продлевается на три года, до 2030 года включительно. Программа расширяется до по меньшей мере 154,5 миллиарда крон за этот период (13,9 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства.
В сообщении отмечается, что из 35 миллиардов крон, выделенных Украине на следующий год, 22,5 миллиарда (более 2 миллиардов долларов) предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 миллиарда крон (1,13 миллиарда долларов) - на гуманитарную и гражданскую. Уточняется, что приоритетом для военной поддержки будет украинская оборонная промышленность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Дефицит бюджета Украины в 2025 году превысит 37,3 миллиарда долларов
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ПолитикаНОРВЕГИЯУКРАИНАфинансовая помощь для Украины
 
 
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