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"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник" - 28.11.2024, ПРАЙМ
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"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник" - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"
Испытание нового российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" показывает, что Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, заявил | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:14+0300
2024-11-28T12:14+0300
вооружения
сша
россия
"орешник"
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Испытание нового российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" показывает, что Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, заявил экс-помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу."Очевидная угроза со стороны союзников в отношении России подстегивает ее технологический прогресс", - написал он в материале для издания The American Conservative.Он подчеркнул, что хотя ракета была экспериментальной, Российская Федерация продемонстрировала впечатляющую способность к инновациям несмотря на санкции.Бэндоу также отметил, что некоторые западные лидеры ошибочно полагают, что Россия молча переносит оскорбления и угрозы. Он считает, что предположение о том, что союзники могут безнаказанно нацеливать свои ракеты на Россию, поскольку Путин не нанес первый ядерный удар по Америке, является глупым и необоснованным.
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сша, россия, "орешник"
Вооружения, США, РОССИЯ, "Орешник"
12:14 28.11.2024
 
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"

Бэндоу заявил, что Россия создает инновации, несмотря на санкции Запада

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Испытание нового российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" показывает, что Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, заявил экс-помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"Очевидная угроза со стороны союзников в отношении России подстегивает ее технологический прогресс", - написал он в материале для издания The American Conservative.
Он подчеркнул, что хотя ракета была экспериментальной, Российская Федерация продемонстрировала впечатляющую способность к инновациям несмотря на санкции.
Бэндоу также отметил, что некоторые западные лидеры ошибочно полагают, что Россия молча переносит оскорбления и угрозы. Он считает, что предположение о том, что союзники могут безнаказанно нацеливать свои ракеты на Россию, поскольку Путин не нанес первый ядерный удар по Америке, является глупым и необоснованным.
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ВооруженияСШАРОССИЯ"Орешник"
 
 
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