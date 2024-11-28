https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853160782.html

"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"

"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник" - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"

Испытание нового российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" показывает, что Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, заявил | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T12:14+0300

2024-11-28T12:14+0300

2024-11-28T12:14+0300

вооружения

сша

россия

"орешник"

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Испытание нового российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" показывает, что Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, заявил экс-помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу."Очевидная угроза со стороны союзников в отношении России подстегивает ее технологический прогресс", - написал он в материале для издания The American Conservative.Он подчеркнул, что хотя ракета была экспериментальной, Российская Федерация продемонстрировала впечатляющую способность к инновациям несмотря на санкции.Бэндоу также отметил, что некоторые западные лидеры ошибочно полагают, что Россия молча переносит оскорбления и угрозы. Он считает, что предположение о том, что союзники могут безнаказанно нацеливать свои ракеты на Россию, поскольку Путин не нанес первый ядерный удар по Америке, является глупым и необоснованным.

https://1prime.ru/20241127/zelenskiy-853143871.html

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сша, россия, "орешник"