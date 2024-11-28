https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853160782.html
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник" - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"
Испытание нового российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" показывает, что Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, заявил | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:14+0300
2024-11-28T12:14+0300
2024-11-28T12:14+0300
вооружения
сша
россия
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Испытание нового российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" показывает, что Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, заявил экс-помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу."Очевидная угроза со стороны союзников в отношении России подстегивает ее технологический прогресс", - написал он в материале для издания The American Conservative.Он подчеркнул, что хотя ракета была экспериментальной, Российская Федерация продемонстрировала впечатляющую способность к инновациям несмотря на санкции.Бэндоу также отметил, что некоторые западные лидеры ошибочно полагают, что Россия молча переносит оскорбления и угрозы. Он считает, что предположение о том, что союзники могут безнаказанно нацеливать свои ракеты на Россию, поскольку Путин не нанес первый ядерный удар по Америке, является глупым и необоснованным.
https://1prime.ru/20241127/zelenskiy-853143871.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, "орешник"
Вооружения, США, РОССИЯ, "Орешник"
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"
Бэндоу заявил, что Россия создает инновации, несмотря на санкции Запада
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
Испытание нового российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" показывает, что Россия продолжает развиваться, несмотря на западные санкции, заявил
экс-помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"Очевидная угроза со стороны союзников в отношении России подстегивает ее технологический прогресс", - написал он в материале для издания The American Conservative.
Он подчеркнул, что хотя ракета была экспериментальной, Российская Федерация продемонстрировала впечатляющую способность к инновациям несмотря на санкции.
Бэндоу также отметил, что некоторые западные лидеры ошибочно полагают, что Россия молча переносит оскорбления и угрозы. Он считает, что предположение о том, что союзники могут безнаказанно нацеливать свои ракеты на Россию, поскольку Путин не нанес первый ядерный удар по Америке, является глупым и необоснованным.
Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новые системы ПВО