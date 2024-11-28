https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853163665.html
"Превращается в пыль". Путин оценил принцип работы "Орешника"
"Превращается в пыль". Путин оценил принцип работы "Орешника" - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Превращается в пыль". Путин оценил принцип работы "Орешника"
Все, что находится в эпицентре взрыва от "Орешника", разделяется на элементарные частицы, а по сути, превращается в пыль. Об этом коллегам по ОДКБ сообщил... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:37+0300
2024-11-28T13:37+0300
2024-11-28T14:01+0300
вооружения
россия
владимир путин
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853162734_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_1b8a3e48854a579ac9a870c45d92c929.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все, что находится в эпицентре взрыва от "Орешника", разделяется на элементарные частицы, а по сути, превращается в пыль. Об этом коллегам по ОДКБ сообщил президент России Владимир Путин."Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль", - отметил глава государства.Президент заметил, что новый российский ракетный комплекс "Орешник" обладает мощностью, сравнимой с применением ядерного оружия. Он отметил, что у России уже есть несколько готовых к применению ракетных комплексов "Орешник". Серийное производство этой системы уже началось.Ракета "Орешник" не является оружием массового поражения, но представляет собой высокоточное оружие без ядерного заряда. Президент объяснил, что температура поражающих элементов ракеты достигает четырех тысяч градусов, что сравнимо с температурой на поверхности Солнца. Он также пояснил, что десятки боевых блоков ракеты атакуют цель со скоростью 10 Махов, что составляет примерно три километра в секунду.Глава государства также отметил, что в конечном итоге выбор средств поражения будет зависеть от целей и угроз, с которыми сталкивается Россия. Кроме того, российская сторона была вынуждена испытать гиперзвуковую ударную систему "Орешник" в ответ на удары ракетами дальнего радиуса действия по Брянской и Курской областям.Путин заключил, что Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным оружием дальнего действия, включая возможные испытания "Орешника" в боевых условиях.
https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853160782.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853162734_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_52683c967cd2e7b213a0557dd7129e7d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, "Орешник"
"Превращается в пыль". Путин оценил принцип работы "Орешника"
Путин: все, что находится в эпицентре "Орешника", превращается в пыль
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Все, что находится в эпицентре взрыва от "Орешника", разделяется на элементарные частицы, а по сути, превращается в пыль. Об этом коллегам по ОДКБ сообщил президент России Владимир Путин.
"Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль", - отметил глава государства.
Президент заметил, что новый российский ракетный комплекс "Орешник" обладает мощностью, сравнимой с применением ядерного оружия. Он отметил, что у России уже есть несколько готовых к применению ракетных комплексов "Орешник". Серийное производство этой системы уже началось.
Ракета "Орешник" не является оружием массового поражения, но представляет собой высокоточное оружие без ядерного заряда. Президент объяснил, что температура поражающих элементов ракеты достигает четырех тысяч градусов, что сравнимо с температурой на поверхности Солнца. Он также пояснил, что десятки боевых блоков ракеты атакуют цель со скоростью 10 Махов, что составляет примерно три километра в секунду.
Глава государства также отметил, что в конечном итоге выбор средств поражения будет зависеть от целей и угроз, с которыми сталкивается Россия. Кроме того, российская сторона была вынуждена испытать гиперзвуковую ударную систему "Орешник" в ответ на удары ракетами дальнего радиуса действия по Брянской и Курской областям.
Путин заключил, что Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным оружием дальнего действия, включая возможные испытания "Орешника" в боевых условиях.
"Впечатляющая способность". В США оценили испытания ракеты "Орешник"