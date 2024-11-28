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Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита
Силу удара новейшего российского комплекса "Орешник" можно сравнить с падением метеорита. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в беседе с... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:04+0300
2024-11-28T17:04+0300
2024-11-28T17:04+0300
вооружения
россия
владимир путин
"орешник"
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Силу удара новейшего российского комплекса "Орешник" можно сравнить с падением метеорита. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в беседе с журналистами." Мощный удар - как метеорит падает", - отметил глава государства.По словам российского президента, в ракете используются элементы, нагревающиеся до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Путин также заявил о возможном использовании "Орешника" для ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.. Президент объяснил, что испытательные пуски проводятся для усовершенствования оружия, а ракета содержит достаточно мощные поражающие элементы. Он также отметил, что использование нескольких комплексов "Орешник" может быть сопоставимо с применением ядерного оружия по силе, хотя сама ракета не оснащена ядерной боеголовкой.
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россия, владимир путин, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, "Орешник"
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита
Путин о силе "Орешника": мощный удар - как метеорит падает
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Силу удара новейшего российского комплекса "Орешник" можно сравнить с падением метеорита. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в беседе с журналистами.
" Мощный удар - как метеорит падает", - отметил глава государства.
По словам российского президента, в ракете используются элементы, нагревающиеся до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Путин также заявил о возможном использовании "Орешника" для ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.
. Президент объяснил, что испытательные пуски проводятся для усовершенствования оружия, а ракета содержит достаточно мощные поражающие элементы. Он также отметил, что использование нескольких комплексов "Орешник" может быть сопоставимо с применением ядерного оружия по силе, хотя сама ракета не оснащена ядерной боеголовкой.
"Превращается в пыль". Путин оценил принцип работы "Орешника"