https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853171877.html

Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита

Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита

Силу удара новейшего российского комплекса "Орешник" можно сравнить с падением метеорита. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в беседе с... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:04+0300

2024-11-28T17:04+0300

2024-11-28T17:04+0300

вооружения

россия

владимир путин

"орешник"

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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Силу удара новейшего российского комплекса "Орешник" можно сравнить с падением метеорита. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в беседе с журналистами." Мощный удар - как метеорит падает", - отметил глава государства.По словам российского президента, в ракете используются элементы, нагревающиеся до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Путин также заявил о возможном использовании "Орешника" для ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.. Президент объяснил, что испытательные пуски проводятся для усовершенствования оружия, а ракета содержит достаточно мощные поражающие элементы. Он также отметил, что использование нескольких комплексов "Орешник" может быть сопоставимо с применением ядерного оружия по силе, хотя сама ракета не оснащена ядерной боеголовкой.

https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853163665.html

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россия, владимир путин, "орешник"