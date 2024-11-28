Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853171877.html
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита
Силу удара новейшего российского комплекса "Орешник" можно сравнить с падением метеорита. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в беседе с... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:04+0300
2024-11-28T17:04+0300
вооружения
россия
владимир путин
"орешник"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853162565_0:136:2147:1344_1920x0_80_0_0_652f24ece89db3a3885a2d8bf49ff840.jpg
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Силу удара новейшего российского комплекса "Орешник" можно сравнить с падением метеорита. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в беседе с журналистами." Мощный удар - как метеорит падает", - отметил глава государства.По словам российского президента, в ракете используются элементы, нагревающиеся до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Путин также заявил о возможном использовании "Орешника" для ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.. Президент объяснил, что испытательные пуски проводятся для усовершенствования оружия, а ракета содержит достаточно мощные поражающие элементы. Он также отметил, что использование нескольких комплексов "Орешник" может быть сопоставимо с применением ядерного оружия по силе, хотя сама ракета не оснащена ядерной боеголовкой.
https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853163665.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853162565_88:0:2060:1479_1920x0_80_0_0_31459ac979f3d5557a38ad6954806db5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, "Орешник"
17:04 28.11.2024
 
Путин сравнил силу "Орешника" с падением метеорита

Путин о силе "Орешника": мощный удар - как метеорит падает

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Силу удара новейшего российского комплекса "Орешник" можно сравнить с падением метеорита. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в беседе с журналистами.
" Мощный удар - как метеорит падает", - отметил глава государства.
По словам российского президента, в ракете используются элементы, нагревающиеся до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Путин также заявил о возможном использовании "Орешника" для ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве.
. Президент объяснил, что испытательные пуски проводятся для усовершенствования оружия, а ракета содержит достаточно мощные поражающие элементы. Он также отметил, что использование нескольких комплексов "Орешник" может быть сопоставимо с применением ядерного оружия по силе, хотя сама ракета не оснащена ядерной боеголовкой.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
"Превращается в пыль". Путин оценил принцип работы "Орешника"
13:37
 
ВооруженияРОССИЯВладимир Путин"Орешник"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала