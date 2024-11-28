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В РСТ зафиксировали рост спроса на отели на горнолыжных курортах России
В РСТ зафиксировали рост спроса на отели на горнолыжных курортах России - 28.11.2024, ПРАЙМ
В РСТ зафиксировали рост спроса на отели на горнолыжных курортах России
Спрос на объекты размещения туристов на популярных горнолыжных курортах России с декабря по март на 8-10% превышают аналогичные показатели прошлого года, заявил | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T12:31+0300
2024-11-28T12:31+0300
2024-11-28T12:31+0300
россия
отели
горнолыжный курорт
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Спрос на объекты размещения туристов на популярных горнолыжных курортах России с декабря по март на 8-10% превышают аналогичные показатели прошлого года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Корнеев. "Российские горнолыжники в этом году чаще выбирают отечественные курорты. По данным РСТ, спрос на объекты размещения на популярных горнолыжных курортах России с декабря по март уже очевидно превышает прошлогодние показатели - к аналогичному периоду сравнения на 8-10%", - сообщил Корнеев. Он уточнил, что по данным РСТ, самым популярным горнолыжным направлением продолжает оставаться Большой Сочи. "В среднем стоимость на горнолыжных курортах в этом году с учетом понятных и общеэкономических показателей подросла примерно на 10-15%... В этом году очень увеличилась глубина бронирования отдыха на горнолыжных курортах. Еще в июле началось достаточно активное бронирование горнолыжного сезона", - подчеркнул вице-президент союза. Корнеев отметил также, что наиболее заметный рост спроса демонстрируют Байкальск, курорт "Гора Соболиная" в Иркутской области, где объемы бронирования выросли в два раза, а также "Манжерок" в Горном Алтае – рост на 81%. Кавказские курорты "Домбай" и "Терскол" стали популярнее на 43% и 34% соответственно. Спрос на поездки в Большой Сочи, Эстосадок и "Красную Поляну" суммарно вырос на 13%. "На Северо-Западе России, на маршрутах Серебряного ожерелья, мы тоже видим и высокую глубину бронирования, и рост на 10%, даже где-то 15%. У нас самый популярный курорт – это "Хибины" в Мурманской области, там самый продолжительный горнолыжный сезон в стране. В целом на Северо-Западе и малые горнолыжные курорты, такие как 11 малых горнолыжных курортов Ленинградской области, тоже демонстрируют рост бронирования на 10%", - отметил вице-президент РСТ. "Каждое десятое от всех бронирований по стране на декабрь-март - это горнолыжные направления. Растет и спрос, и популярность, и загрузка соответствующей инфраструктуры", - резюмировал Корнеев.
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россия, отели, горнолыжный курорт
РОССИЯ, отели, горнолыжный курорт
В РСТ зафиксировали рост спроса на отели на горнолыжных курортах России
РСТ: спрос на отели на горнолыжных курортах РФ на эту зиму вырос на 8-10% за год
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Спрос на объекты размещения туристов на популярных горнолыжных курортах России с декабря по март на 8-10% превышают аналогичные показатели прошлого года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Корнеев.
"Российские горнолыжники в этом году чаще выбирают отечественные курорты. По данным РСТ, спрос на объекты размещения на популярных горнолыжных курортах России с декабря по март уже очевидно превышает прошлогодние показатели - к аналогичному периоду сравнения на 8-10%", - сообщил Корнеев.
Он уточнил, что по данным РСТ, самым популярным горнолыжным направлением продолжает оставаться Большой Сочи. "В среднем стоимость на горнолыжных курортах в этом году с учетом понятных и общеэкономических показателей подросла примерно на 10-15%... В этом году очень увеличилась глубина бронирования отдыха на горнолыжных курортах. Еще в июле началось достаточно активное бронирование горнолыжного сезона", - подчеркнул вице-президент союза.
Корнеев отметил также, что наиболее заметный рост спроса демонстрируют Байкальск, курорт "Гора Соболиная" в Иркутской области, где объемы бронирования выросли в два раза, а также "Манжерок" в Горном Алтае – рост на 81%. Кавказские курорты "Домбай" и "Терскол" стали популярнее на 43% и 34% соответственно. Спрос на поездки в Большой Сочи, Эстосадок и "Красную Поляну" суммарно вырос на 13%.
"На Северо-Западе России, на маршрутах Серебряного ожерелья, мы тоже видим и высокую глубину бронирования, и рост на 10%, даже где-то 15%. У нас самый популярный курорт – это "Хибины" в Мурманской области, там самый продолжительный горнолыжный сезон в стране. В целом на Северо-Западе и малые горнолыжные курорты, такие как 11 малых горнолыжных курортов Ленинградской области, тоже демонстрируют рост бронирования на 10%", - отметил вице-президент РСТ.
"Каждое десятое от всех бронирований по стране на декабрь-март - это горнолыжные направления. Растет и спрос, и популярность, и загрузка соответствующей инфраструктуры", - резюмировал Корнеев.
В АТОР отметили рост доли бронирования отелей в Крыму в летнем сезоне