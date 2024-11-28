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Счетная палата оценила ситуацию с жильем для детей-сирот

Счетная палата оценила ситуацию с жильем для детей-сирот - 28.11.2024, ПРАЙМ

Счетная палата оценила ситуацию с жильем для детей-сирот

Число детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, за 2023 год впервые за несколько лет снизилось, на 3,3 тысячи человек, однако все еще находится на... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T00:18+0300

2024-11-28T00:18+0300

2024-11-28T00:18+0300

общество

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Число детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, за 2023 год впервые за несколько лет снизилось, на 3,3 тысячи человек, однако все еще находится на высоком уровне - на начало текущего года их количество составляло 187,5 тысячи человек, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам анализа мер социальной поддержки по обеспечению детей-сирот жильем. "Принятые меры по обеспечению жилыми помещениями детей сирот на федеральном и региональном уровнях привели к тому, что в целом по Российской Федерации численность детей сирот, которые имели право на получение жилых помещений, в том числе своевременно не обеспеченных жильем, за 2023 год впервые за несколько лет сократилась на 3,3 тысячи человек (1,7%) и на 1 января 2024 года составила 187,5 тысячи человек", - говорится в документах. При этом аудиторы подчеркивают, что количество детей-сирот в очереди на получение жилья "остается на высоком уровне". Всего, по данным контрольного ведомства, за 2023 год жилье получили 37,5 тысяч сирот против 34,2 тысячи в 2022 году. Счетная палата также отмечает, что основной вклад в решение проблемы внесли субъекты РФ: в 2023 году из региональных бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот было израсходовано 88,1 миллиарда рублей, что на 31% превышает соответствующие региональные расходы 2022 года. Доля расходов федерального бюджета на эти цели ежегодно снижается и в 2023 году составила 10%. Увеличить количество предоставляемого жилья детям-сиротам в 2023 году, по мнению аудиторов, регионы смогли благодаря использованию специальных сертификатов. "Доля обеспеченных жильем детей сирот с использованием региональных сертификатов в Российской Федерации выросла с 9,8% в 2022 году до 18,7% в 2023 году", - отмечается в материалах По данным аудиторов, задолженность по обеспечению жильем детей-сирот пока сохраняется в 73 регионах. При этом тенденция к сокращению задолженности наблюдается только в 22 регионах, а в 28 регионах видна тенденция к ее увеличению. "Более половины детей сирот, необеспеченных жильем, проживают в 20 регионах страны. За 2022-2023 годы только в 6 из указанных 20 регионов произошло снижение численности детей сирот, имеющих право на обеспечение жильем, в 5 регионах ситуация существенно не изменилась, в остальных 9 субъектах Российской Федерации рост численности подлежащих обеспечению жильем детей сирот сохранился", - сообщает ведомство.

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общество , недвижимость, россия, рф, москва, счетная палата