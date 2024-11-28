https://1prime.ru/20241128/patriot-853161956.html
Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot
Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot - 28.11.2024, ПРАЙМ
Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot
Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках военной помощи. Об этом в социальной сети Х сообщил глава... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:06+0300
2024-11-28T13:06+0300
2024-11-28T13:06+0300
вооружения
нидерланды
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках военной помощи. Об этом в социальной сети Х сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс."Украинцам предстоит суровая зима, поскольку продолжаются разрушительные воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot", - написал глава оборонного ведомства.Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды уже предоставили Украине значительное количество военной техники, включая танки Т-72, боевые машины пехоты, танки Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийские системы PzH2000, беспилотники, а также различное вооружение и боеприпасы.В начале октября было подтверждено, что первая партия из 24 обещанных истребителей F-16 уже поставлена Киеву, а остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.
https://1prime.ru/20241019/bpla-852272880.html
нидерланды
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, украина
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА
Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot
Брукелманс: Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках военной помощи. Об этом в социальной сети Х сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.
"Украинцам предстоит суровая зима, поскольку продолжаются разрушительные воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot", - написал глава оборонного ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды уже предоставили Украине значительное количество военной техники, включая танки Т-72, боевые машины пехоты, танки Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийские системы PzH2000, беспилотники, а также различное вооружение и боеприпасы.
В начале октября было подтверждено, что первая партия из 24 обещанных истребителей F-16 уже поставлена Киеву, а остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.
Нидерланды поставят Украине БПЛА на 42,6 миллиона евро