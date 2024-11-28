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Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot
Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot - 28.11.2024, ПРАЙМ
Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot
Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках военной помощи. Об этом в социальной сети Х сообщил глава... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:06+0300
2024-11-28T13:06+0300
вооружения
нидерланды
украина
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках военной помощи. Об этом в социальной сети Х сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс."Украинцам предстоит суровая зима, поскольку продолжаются разрушительные воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot", - написал глава оборонного ведомства.Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды уже предоставили Украине значительное количество военной техники, включая танки Т-72, боевые машины пехоты, танки Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийские системы PzH2000, беспилотники, а также различное вооружение и боеприпасы.В начале октября было подтверждено, что первая партия из 24 обещанных истребителей F-16 уже поставлена Киеву, а остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.
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нидерланды, украина
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА
13:06 28.11.2024
 
Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot

Брукелманс: Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках военной помощи. Об этом в социальной сети Х сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.
"Украинцам предстоит суровая зима, поскольку продолжаются разрушительные воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot", - написал глава оборонного ведомства.
Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды уже предоставили Украине значительное количество военной техники, включая танки Т-72, боевые машины пехоты, танки Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийские системы PzH2000, беспилотники, а также различное вооружение и боеприпасы.
В начале октября было подтверждено, что первая партия из 24 обещанных истребителей F-16 уже поставлена Киеву, а остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.
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ВооруженияНИДЕРЛАНДЫУКРАИНА
 
 
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