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Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot

Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot - 28.11.2024, ПРАЙМ

Нидерланды поставили Украине несколько пусковых установок ЗРК Patriot

Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках военной помощи. Об этом в социальной сети Х сообщил глава... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:06+0300

2024-11-28T13:06+0300

2024-11-28T13:06+0300

вооружения

нидерланды

украина

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды поставили Украине три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot в рамках военной помощи. Об этом в социальной сети Х сообщил глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс."Украинцам предстоит суровая зима, поскольку продолжаются разрушительные воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot", - написал глава оборонного ведомства.Ранее СМИ сообщали, что Нидерланды уже предоставили Украине значительное количество военной техники, включая танки Т-72, боевые машины пехоты, танки Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийские системы PzH2000, беспилотники, а также различное вооружение и боеприпасы.В начале октября было подтверждено, что первая партия из 24 обещанных истребителей F-16 уже поставлена Киеву, а остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

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нидерланды, украина