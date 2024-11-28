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"Оставят в стороне": в Париже опасаются одного решения России и США
"Оставят в стороне": в Париже опасаются одного решения России и США - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Оставят в стороне": в Париже опасаются одного решения России и США
Во Франции выразили опасения по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров по мирному урегулированию на Украине в пользу России и США, говорится | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T10:56+0300
2024-11-28T10:56+0300
2024-11-28T10:56+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Во Франции выразили опасения по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров по мирному урегулированию на Украине в пользу России и США, говорится в материале издания The Economist."Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне", - отмечается в материале.В издании также добавили, что Дональд Трамп хочет от европейцев инициатив по разрешению украинского конфликта. Кроме того, Европа не должна демонстрировать безразличие к мирному урегулированию.Ранее Трамп раскритиковал подход США к конфликту в Украине и называл президента Зеленского "торгашом", которому Вашингтон оказывает финансовую помощь
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Политика, РОССИЯ, США, ЕС
"Оставят в стороне": в Париже опасаются одного решения России и США
The Economist: Париж боится, что США и РФ исключат Европу и Киев из переговоров
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
Во Франции выразили опасения по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров по мирному урегулированию на Украине в пользу России и США, говорится
в материале издания The Economist.
"Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне", - отмечается в материале.
В издании также добавили, что Дональд Трамп хочет от европейцев инициатив по разрешению украинского конфликта. Кроме того, Европа не должна демонстрировать безразличие к мирному урегулированию.
Ранее Трамп раскритиковал подход США к конфликту в Украине и называл президента Зеленского "торгашом", которому Вашингтон оказывает финансовую помощь
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