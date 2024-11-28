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"Оставят в стороне": в Париже опасаются одного решения России и США

"Оставят в стороне": в Париже опасаются одного решения России и США - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Оставят в стороне": в Париже опасаются одного решения России и США

Во Франции выразили опасения по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров по мирному урегулированию на Украине в пользу России и США, говорится | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T10:56+0300

2024-11-28T10:56+0300

2024-11-28T10:56+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Во Франции выразили опасения по поводу возможного исключения Европы и Киева из переговоров по мирному урегулированию на Украине в пользу России и США, говорится в материале издания The Economist."Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне", - отмечается в материале.В издании также добавили, что Дональд Трамп хочет от европейцев инициатив по разрешению украинского конфликта. Кроме того, Европа не должна демонстрировать безразличие к мирному урегулированию.Ранее Трамп раскритиковал подход США к конфликту в Украине и называл президента Зеленского "торгашом", которому Вашингтон оказывает финансовую помощь

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