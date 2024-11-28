https://1prime.ru/20241128/poezd-853150434.html

"Уральские локомотивы" к 2028 году смогут выпускать 144 поезда

"Уральские локомотивы" к 2028 году смогут выпускать 144 поезда - 28.11.2024, ПРАЙМ

"Уральские локомотивы" к 2028 году смогут выпускать 144 поезда

Российский завод "Уральские локомотивы" после инвестиций в развитие производства в объеме 44 миллиарда рублей сможет к 2028 году ежегодно выпускать 144 вагона... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T07:35+0300

2024-11-28T07:35+0300

2024-11-28T07:35+0300

бизнес

россия

экономика

москва

санкт-петербург

олег белозеров

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853150434.jpg?1732768558

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Российский завод "Уральские локомотивы" после инвестиций в развитие производства в объеме 44 миллиарда рублей сможет к 2028 году ежегодно выпускать 144 вагона высокоскоростных поездов и 150 вагонов электропоездов "Финист", пишет газета "Коммерсант" в одном из своих приложений с ссылкой на предприятие. "Уральские локомотивы" в настоящее время выпускают локомотивы и поезда "Финист". При производстве высокоскоростных поездов, кроме вновь построенных цехов, будут использоваться и существующие корпуса, в которых технологические цепочки изготовления будут синхронизированы с производством "Финистов", но с применением нового оборудования. "В результате реализации этих инвестпроектов стоимостью 44 миллиарда рублей производственные мощности "Уральских локомотивов" к 2028 году позволят ежегодно выпускать 144 вагона высокоскоростных поездов и 150 вагонов электропоездов "Финист", - сказано в материале. Всего до 2030 года завод "Уральские локомотивы" поставит для первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург 43 восьмивагонных поезда. В составе из 8 вагонов планируется 454 пассажирских места: один вагон первого класса с 21 местом (15 сидячих мест, переговорная - 4 места, купе-сьют - 2 места), один вагон бизнес-класса - 68 мест, два вагона класса стандарт – 135 мест, четыре вагона класса комфорт – 230 мест. Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, на 2028 год запланировано получение сертификата соответствия. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Они будут разгоняться до 400 километров в час, базовая скорость – 360 километров в час. Эксплуатация составов будет возможна при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. Запуск ВСМ Москва-Санкт-Петербург запланирован на 1 апреля 2028 года.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, олег белозеров, ржд