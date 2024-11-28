Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15% - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241128/prodazhi-853147873.html
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15%
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15% - 28.11.2024, ПРАЙМ
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15%
Продажи игристого вина в преддверии новогодних праздников вырастут на 10-15% в России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Центра отраслевой... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T06:51+0300
2024-11-28T06:51+0300
бизнес
экономика
россия
москва
волгоград
воронеж
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853147873.jpg?1732765868
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Продажи игристого вина в преддверии новогодних праздников вырастут на 10-15% в России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Екатерина Винокурова. "К новогодним праздникам мы прогнозируем прирост продаж игристых вин на 10-15%, так как россияне продолжают выбирать этот напиток для праздников и важных событий", - сказала она. Она отметила, что игристое вино для многих остается символом торжественности и высокого качества, особенно если оно произведено на родной земле. Так, с 2018 года объемы производства игристых вин в России выросли на 54% с учетом прогноза до конца этого года. При этом их доля в продажах российских вин к сентябрю 2024 года увеличилась до 74%. В целом по стране, наибольший рост спроса на такое вино у россиян из Волгограда, Воронежа, Казани и Краснодара. По словам эксперта, это может быть связано с сезонным спросом в летний период, а также с увеличением интереса к локальным продуктам.
москва
волгоград
воронеж
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, волгоград, воронеж, россельхозбанк
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ВОЛГОГРАД, Воронеж, Россельхозбанк
06:51 28.11.2024
 
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15%

Эксперт Винокурова: продажи игристого вина к новогодним праздникам вырастут на 10-15%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Продажи игристого вина в преддверии новогодних праздников вырастут на 10-15% в России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Екатерина Винокурова.
"К новогодним праздникам мы прогнозируем прирост продаж игристых вин на 10-15%, так как россияне продолжают выбирать этот напиток для праздников и важных событий", - сказала она.
Она отметила, что игристое вино для многих остается символом торжественности и высокого качества, особенно если оно произведено на родной земле. Так, с 2018 года объемы производства игристых вин в России выросли на 54% с учетом прогноза до конца этого года. При этом их доля в продажах российских вин к сентябрю 2024 года увеличилась до 74%.
В целом по стране, наибольший рост спроса на такое вино у россиян из Волгограда, Воронежа, Казани и Краснодара. По словам эксперта, это может быть связано с сезонным спросом в летний период, а также с увеличением интереса к локальным продуктам.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАВОЛГОГРАДВоронежРоссельхозбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала