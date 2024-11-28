https://1prime.ru/20241128/prodazhi-853147873.html
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15%
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15% - 28.11.2024, ПРАЙМ
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15%
Продажи игристого вина в преддверии новогодних праздников вырастут на 10-15% в России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Центра отраслевой... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T06:51+0300
2024-11-28T06:51+0300
2024-11-28T06:51+0300
бизнес
экономика
россия
москва
волгоград
воронеж
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853147873.jpg?1732765868
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Продажи игристого вина в преддверии новогодних праздников вырастут на 10-15% в России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Екатерина Винокурова.
"К новогодним праздникам мы прогнозируем прирост продаж игристых вин на 10-15%, так как россияне продолжают выбирать этот напиток для праздников и важных событий", - сказала она.
Она отметила, что игристое вино для многих остается символом торжественности и высокого качества, особенно если оно произведено на родной земле. Так, с 2018 года объемы производства игристых вин в России выросли на 54% с учетом прогноза до конца этого года. При этом их доля в продажах российских вин к сентябрю 2024 года увеличилась до 74%.
В целом по стране, наибольший рост спроса на такое вино у россиян из Волгограда, Воронежа, Казани и Краснодара. По словам эксперта, это может быть связано с сезонным спросом в летний период, а также с увеличением интереса к локальным продуктам.
москва
волгоград
воронеж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, волгоград, воронеж, россельхозбанк
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ВОЛГОГРАД, Воронеж, Россельхозбанк
Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15%
Эксперт Винокурова: продажи игристого вина к новогодним праздникам вырастут на 10-15%
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Продажи игристого вина в преддверии новогодних праздников вырастут на 10-15% в России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Екатерина Винокурова.
"К новогодним праздникам мы прогнозируем прирост продаж игристых вин на 10-15%, так как россияне продолжают выбирать этот напиток для праздников и важных событий", - сказала она.
Она отметила, что игристое вино для многих остается символом торжественности и высокого качества, особенно если оно произведено на родной земле. Так, с 2018 года объемы производства игристых вин в России выросли на 54% с учетом прогноза до конца этого года. При этом их доля в продажах российских вин к сентябрю 2024 года увеличилась до 74%.
В целом по стране, наибольший рост спроса на такое вино у россиян из Волгограда, Воронежа, Казани и Краснодара. По словам эксперта, это может быть связано с сезонным спросом в летний период, а также с увеличением интереса к локальным продуктам.