https://1prime.ru/20241128/prodazhi-853147873.html

Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15%

Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15% - 28.11.2024, ПРАЙМ

Продажи игристого вина в преддверии праздников вырастут на 10-15%

Продажи игристого вина в преддверии новогодних праздников вырастут на 10-15% в России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Центра отраслевой... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T06:51+0300

2024-11-28T06:51+0300

2024-11-28T06:51+0300

бизнес

экономика

россия

москва

волгоград

воронеж

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853147873.jpg?1732765868

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Продажи игристого вина в преддверии новогодних праздников вырастут на 10-15% в России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Екатерина Винокурова. "К новогодним праздникам мы прогнозируем прирост продаж игристых вин на 10-15%, так как россияне продолжают выбирать этот напиток для праздников и важных событий", - сказала она. Она отметила, что игристое вино для многих остается символом торжественности и высокого качества, особенно если оно произведено на родной земле. Так, с 2018 года объемы производства игристых вин в России выросли на 54% с учетом прогноза до конца этого года. При этом их доля в продажах российских вин к сентябрю 2024 года увеличилась до 74%. В целом по стране, наибольший рост спроса на такое вино у россиян из Волгограда, Воронежа, Казани и Краснодара. По словам эксперта, это может быть связано с сезонным спросом в летний период, а также с увеличением интереса к локальным продуктам.

москва

волгоград

воронеж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, волгоград, воронеж, россельхозбанк