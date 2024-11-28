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Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима

Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима

Украинские власти не имеют легитимности и не могут отдавать приказы вооруженным силам, а также направлять людей на смерть. Об этом заявил в рамках сессии Совета | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:53+0300

2024-11-28T13:53+0300

2024-11-28T13:57+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украинские власти не имеют легитимности и не могут отдавать приказы вооруженным силам, а также направлять людей на смерть. Об этом заявил в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными", - подчеркнул глава государства.По словам Путина, приказы, которые отдают лидеры киевского режима, являются преступными, так как исходят от людей, которые узурпировали власть.Российский лидер подчеркнул, что те, кто выполняет приказы Киева, самым образом становятся соучастниками преступлений.

https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853163665.html

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россия, украина, владимир путин