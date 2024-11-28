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Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима
Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима
Украинские власти не имеют легитимности и не могут отдавать приказы вооруженным силам, а также направлять людей на смерть. Об этом заявил в рамках сессии Совета | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:53+0300
2024-11-28T13:53+0300
2024-11-28T13:57+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украинские власти не имеют легитимности и не могут отдавать приказы вооруженным силам, а также направлять людей на смерть. Об этом заявил в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными", - подчеркнул глава государства.По словам Путина, приказы, которые отдают лидеры киевского режима, являются преступными, так как исходят от людей, которые узурпировали власть.Российский лидер подчеркнул, что те, кто выполняет приказы Киева, самым образом становятся соучастниками преступлений.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима
Путин: власти Украины нелегитимны и не имеют права толкать своих людей на смерть
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украинские власти не имеют легитимности и не могут отдавать приказы вооруженным силам, а также направлять людей на смерть. Об этом заявил в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными", - подчеркнул глава государства.
По словам Путина, приказы, которые отдают лидеры киевского режима, являются преступными, так как исходят от людей, которые узурпировали власть.
Российский лидер подчеркнул, что те, кто выполняет приказы Киева, самым образом становятся соучастниками преступлений.
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