Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима - 28.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241128/putin-853164743.html
Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима
Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима
Украинские власти не имеют легитимности и не могут отдавать приказы вооруженным силам, а также направлять людей на смерть. Об этом заявил в рамках сессии Совета | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:53+0300
2024-11-28T13:57+0300
политика
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852677075_0:300:3099:2043_1920x0_80_0_0_9fb6bc83855f470f40e01b384a49ccec.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украинские власти не имеют легитимности и не могут отдавать приказы вооруженным силам, а также направлять людей на смерть. Об этом заявил в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными", - подчеркнул глава государства.По словам Путина, приказы, которые отдают лидеры киевского режима, являются преступными, так как исходят от людей, которые узурпировали власть.Российский лидер подчеркнул, что те, кто выполняет приказы Киева, самым образом становятся соучастниками преступлений.
https://1prime.ru/20241128/oreshnik-853163665.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852677075_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_f933ccebbc63640f35ec1fb34f150d70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
13:53 28.11.2024 (обновлено: 13:57 28.11.2024)
 
Путин заявил об утрате легитимности главарями киевского режима

Путин: власти Украины нелегитимны и не имеют права толкать своих людей на смерть

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украинские власти не имеют легитимности и не могут отдавать приказы вооруженным силам, а также направлять людей на смерть. Об этом заявил в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными", - подчеркнул глава государства.
По словам Путина, приказы, которые отдают лидеры киевского режима, являются преступными, так как исходят от людей, которые узурпировали власть.
Российский лидер подчеркнул, что те, кто выполняет приказы Киева, самым образом становятся соучастниками преступлений.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
"Превращается в пыль". Путин оценил принцип работы "Орешника"
13:37
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала