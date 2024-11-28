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Путин утвердил список показателей для оценки работы губернаторов

Путин утвердил список показателей для оценки работы губернаторов - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин утвердил список показателей для оценки работы губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов. Указ об этом появился на | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T14:27+0300

2024-11-28T14:27+0300

2024-11-28T14:27+0300

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов. Указ об этом появился на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения проведения оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, включая оценку результатов достижения субъектами Российской Федерации национальных целей, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" постановляю: утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.Глава государства также поручил администрации президента ежегодно предоставлять доклады о показателях эффективности губернаторов.

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общество , владимир путин