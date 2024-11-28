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Путин утвердил список показателей для оценки работы губернаторов - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин утвердил список показателей для оценки работы губернаторов
Путин утвердил список показателей для оценки работы губернаторов - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин утвердил список показателей для оценки работы губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов. Указ об этом появился на | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T14:27+0300
2024-11-28T14:27+0300
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов. Указ об этом появился на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях обеспечения проведения оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, включая оценку результатов достижения субъектами Российской Федерации национальных целей, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" постановляю: утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.Глава государства также поручил администрации президента ежегодно предоставлять доклады о показателях эффективности губернаторов.
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общество , владимир путин
Общество , Владимир Путин
14:27 28.11.2024
 
Путин утвердил список показателей для оценки работы губернаторов

Путин утвердил список показателей для оценки эффективности работы глав регионов

© POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов. Указ об этом появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения проведения оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, включая оценку результатов достижения субъектами Российской Федерации национальных целей, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" постановляю: утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.
Глава государства также поручил администрации президента ежегодно предоставлять доклады о показателях эффективности губернаторов.
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
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