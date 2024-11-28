https://1prime.ru/20241128/putin-853170565.html
Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном
Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном
Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает перспективы сотрудничества России с Казахстаном. Об этом глава государства сообщил в беседе с... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:36+0300
2024-11-28T16:36+0300
2024-11-28T16:36+0300
экономика
россия
казахстан
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает перспективы сотрудничества России с Казахстаном. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами."Я оцениваю, что у нас очень хорошие перспективы (сотрудничества - ред.) на будущее... Я оцениваю их как в высшей степени положительные", - отметил российский лидер.По словам президента, страны могут расширить сотрудничество в области атомной энергетики, так как уже сейчас ведут совместную работу в этом направлении. Казахстан является крупнейшим производителем урана, и Россия также присутствует на урановых месторождениях в Казахстане.Путин также отметил перспективы для взаимодействия в промышленности и подчеркнул, что Россия и Казахстан являются естественными партнерами и союзниками. Президент подчеркнул, что развитие отношений между странами имеет хорошие перспективы, особенно с учетом успешного развития Казахстана под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.Президент добавил, что стабильный рост и устойчивость Казахстана являются важными факторами для привлечения инвестиций и развития экономического сотрудничества между странами. Он отметил, что традиционными направлениями сотрудничества являются космос, энергетика и высокие технологии.
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россия, казахстан, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин
Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном
Путин заявил, что хорошо оценивает перспективы сотрудничества с Казахстаном
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо оценивает перспективы сотрудничества России с Казахстаном. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами.
"Я оцениваю, что у нас очень хорошие перспективы (сотрудничества - ред.) на будущее... Я оцениваю их как в высшей степени положительные", - отметил российский лидер.
По словам президента, страны могут расширить сотрудничество в области атомной энергетики, так как уже сейчас ведут совместную работу в этом направлении. Казахстан является крупнейшим производителем урана, и Россия также присутствует на урановых месторождениях в Казахстане.
Путин также отметил перспективы для взаимодействия в промышленности и подчеркнул, что Россия и Казахстан являются естественными партнерами и союзниками. Президент подчеркнул, что развитие отношений между странами имеет хорошие перспективы, особенно с учетом успешного развития Казахстана под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
Президент добавил, что стабильный рост и устойчивость Казахстана являются важными факторами для привлечения инвестиций и развития экономического сотрудничества между странами. Он отметил, что традиционными направлениями сотрудничества являются космос, энергетика и высокие технологии.
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