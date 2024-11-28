https://1prime.ru/20241128/putin-853170791.html

Путин пригрозил ответом в случае передачи Киеву ядерного оружия

Путин пригрозил ответом в случае передачи Киеву ядерного оружия - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин пригрозил ответом в случае передачи Киеву ядерного оружия

Идеи вернуть ядерное оружие Киеву могут высказывать лишь те, кто не испытывает ответственности за судьбы своих стран и мира в целом, заявил президент России... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:39+0300

2024-11-28T16:39+0300

2024-11-28T16:56+0300

владимир путин

москва

ядерное оружие

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Идеи вернуть ядерное оружие Киеву могут высказывать лишь те, кто не испытывает ответственности за судьбы своих стран и мира в целом, заявил президент России Владимир Путин."Такие заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом", - сказал он журналистам.Глава государства подчеркнул, что получение Киевом ядерного оружия будет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения. Россия не допустит такого сценария, а в случае его реализации будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. "Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о реакции России на возможную передачу Киеву ядерного оружия.Ранее в Вашингтоне заверили, что не планируют поставлять Украине ядерное оружие. Об этом сообщили в Белом доме изданию Newsweek, комментируя слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о дискуссиях в США о передаче Киеву ядерного оружия.

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владимир путин, москва, ядерное оружие