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Путин пригрозил ответом в случае передачи Киеву ядерного оружия
Путин пригрозил ответом в случае передачи Киеву ядерного оружия - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин пригрозил ответом в случае передачи Киеву ядерного оружия
Идеи вернуть ядерное оружие Киеву могут высказывать лишь те, кто не испытывает ответственности за судьбы своих стран и мира в целом, заявил президент России... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:39+0300
2024-11-28T16:39+0300
2024-11-28T16:56+0300
владимир путин
москва
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Идеи вернуть ядерное оружие Киеву могут высказывать лишь те, кто не испытывает ответственности за судьбы своих стран и мира в целом, заявил президент России Владимир Путин."Такие заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом", - сказал он журналистам.Глава государства подчеркнул, что получение Киевом ядерного оружия будет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения. Россия не допустит такого сценария, а в случае его реализации будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения. "Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о реакции России на возможную передачу Киеву ядерного оружия.Ранее в Вашингтоне заверили, что не планируют поставлять Украине ядерное оружие. Об этом сообщили в Белом доме изданию Newsweek, комментируя слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о дискуссиях в США о передаче Киеву ядерного оружия.
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владимир путин, москва, ядерное оружие
Владимир Путин, МОСКВА, ядерное оружие
Путин пригрозил ответом в случае передачи Киеву ядерного оружия
Путин: получение Киевом ядерного оружия нарушит все нормы о нераспространении
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Идеи вернуть ядерное оружие Киеву могут высказывать лишь те, кто не испытывает ответственности за судьбы своих стран и мира в целом, заявил президент России Владимир Путин.
"Такие заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом", - сказал он журналистам.
"Превращается в пыль". Путин оценил принцип работы "Орешника"
Глава государства подчеркнул, что получение Киевом ядерного оружия будет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения. Россия не допустит такого сценария, а в случае его реализации будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения.
"Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о реакции России на возможную передачу Киеву ядерного оружия.
Ранее в Вашингтоне заверили, что не планируют поставлять Украине ядерное оружие. Об этом сообщили в Белом доме изданию Newsweek, комментируя слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о дискуссиях в США о передаче Киеву ядерного оружия.