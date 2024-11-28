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Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем
Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем
Колебания курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:42+0300
2024-11-28T16:59+0300
владимир путин
реальный эффективный курс рубля
курс доллара к рублю цб рф
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Колебания курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", - сказал Путин журналистам."На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет", - заверил он.Курс рубля в последние сессии бьет рекорды по темпам ослабления. Так, на этой неделе курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.ЦБ РФ в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.Министр экономического развития Максим Решетников высказал мнение, что ослабление не связано с фундаментальными факторами. Оно объясняется укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ. По его мнению, после периода повышенной волатильности курс рубля всегда стабилизируется, а эмоциональная составляющая сходит на нет.
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владимир путин, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф
Владимир Путин, реальный эффективный курс рубля, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
16:42 28.11.2024 (обновлено: 16:59 28.11.2024)
 
Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем

Путин: ситуация с рублем под контролем, поводов для паники нет

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Колебания курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", - сказал Путин журналистам.
"На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет", - заверил он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
Свершилось. Резкий разворот акций и рубля
09:51
Курс рубля в последние сессии бьет рекорды по темпам ослабления. Так, на этой неделе курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.
ЦБ РФ в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.
Министр экономического развития Максим Решетников высказал мнение, что ослабление не связано с фундаментальными факторами. Оно объясняется укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ.
По его мнению, после периода повышенной волатильности курс рубля всегда стабилизируется, а эмоциональная составляющая сходит на нет.
 
Владимир Путинреальный эффективный курс рубляКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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