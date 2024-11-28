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Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем

Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем

Колебания курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T16:42+0300

2024-11-28T16:42+0300

2024-11-28T16:59+0300

владимир путин

реальный эффективный курс рубля

курс доллара к рублю цб рф

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Колебания курса рубля связано со многими факторами помимо инфляционных процессов, в том числе с платежами в бюджет, ценами на нефть, сообщил президент России Владимир Путин."Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", - сказал Путин журналистам."На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет", - заверил он.Курс рубля в последние сессии бьет рекорды по темпам ослабления. Так, на этой неделе курс доллара на рынке Forex перешагнул отметку в 110 рублей, курс евро в 120 рублей. Юань на Московской бирже поднимался выше 15 рублей.ЦБ РФ в среду сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года.Министр экономического развития Максим Решетников высказал мнение, что ослабление не связано с фундаментальными факторами. Оно объясняется укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ. По его мнению, после периода повышенной волатильности курс рубля всегда стабилизируется, а эмоциональная составляющая сходит на нет.

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владимир путин, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф