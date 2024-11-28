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"Ничего необычного". Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
"Ничего необычного". Путин рассказал подробности разговора с Шольцем - 28.11.2024, ПРАЙМ
"Ничего необычного". Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем, заявил президент России Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T16:55+0300
2024-11-28T16:55+0300
2024-11-28T16:55+0300
политика
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владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем, заявил президент России Владимир Путин."Что касается разговора с канцлером, то он продолжался достаточно долго, целый час. В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он (доносил - ред.) свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу", - отметил глава государства в беседе с журналистами.Путин подчеркнул, что Шольц стал первым из европейских лидеров, кто прервал молчание. Он также заметил, что Россия поддерживает контакты с различными странами, даже теми, с которыми отношения в настоящее время непростые.Лидеры России и Германии в ноябре провели свой первый телефонный разговор после 2022 года по инициативе Берлина, где обсуждались вопросы Украины, Ближнего Востока и двусторонних отношений.
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Олаф Шольц
"Ничего необычного". Путин рассказал подробности разговора с Шольцем
Путин о разговоре с Шольцем: обменялись мнениями, но каждый остался при своем
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем стороны обменялись мнениями, но каждый остался при своем, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается разговора с канцлером, то он продолжался достаточно долго, целый час. В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он (доносил - ред.) свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу", - отметил глава государства в беседе с журналистами.
Путин подчеркнул, что Шольц стал первым из европейских лидеров, кто прервал молчание. Он также заметил, что Россия поддерживает контакты с различными странами, даже теми, с которыми отношения в настоящее время непростые.
Лидеры России и Германии в ноябре провели свой первый телефонный разговор после 2022 года по инициативе Берлина, где обсуждались вопросы Украины, Ближнего Востока и двусторонних отношений.
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