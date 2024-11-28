https://1prime.ru/20241128/putin-853172371.html

Путин оценил перспективы возобновления отношений с Европой

Путин оценил перспективы возобновления отношений с Европой - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин оценил перспективы возобновления отношений с Европой

Нынешние отношения России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил президент Владимир Путин журналистам. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:08+0300

2024-11-28T17:08+0300

2024-11-28T17:13+0300

европа

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159751_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed1d403225ad6da5eb26b0f0e58b7f0e.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нынешние отношения России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил президент Владимир Путин журналистам. Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать, как независимый центр принятия решений и действует по указке Вашингтона. "Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе", - сказал он.От этого страдают сами европейские страны: энергоносители на рынка некоторых штатов США в несколько раз дешевле, чем в Германии, ее промышленность закрывается. При этом Россия готова возобновлять отношения с Европой, заверил Путин. Отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, он заявил, что "кто платит, тот и заказывает музыку". А они ее исполняют на площадях, добавил президент. Если посмотреть на то, сколько участников неправительственных организаций получают зарплату от иностранных правительств и выходят на митинги, то картинка выходит реалистичная. Они получают деньги от иностранных государств за политическую деятельность внутри этих стран, подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20241128/putin-853170891.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, россия, владимир путин