https://1prime.ru/20241128/putin-853172371.html
Путин оценил перспективы возобновления отношений с Европой
Путин оценил перспективы возобновления отношений с Европой - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин оценил перспективы возобновления отношений с Европой
Нынешние отношения России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил президент Владимир Путин журналистам. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:08+0300
2024-11-28T17:08+0300
2024-11-28T17:13+0300
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нынешние отношения России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил президент Владимир Путин журналистам. Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать, как независимый центр принятия решений и действует по указке Вашингтона. "Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе", - сказал он.От этого страдают сами европейские страны: энергоносители на рынка некоторых штатов США в несколько раз дешевле, чем в Германии, ее промышленность закрывается. При этом Россия готова возобновлять отношения с Европой, заверил Путин. Отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, он заявил, что "кто платит, тот и заказывает музыку". А они ее исполняют на площадях, добавил президент. Если посмотреть на то, сколько участников неправительственных организаций получают зарплату от иностранных правительств и выходят на митинги, то картинка выходит реалистичная. Они получают деньги от иностранных государств за политическую деятельность внутри этих стран, подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/20241128/putin-853170891.html
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европа, россия, владимир путин
ЕВРОПА, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин оценил перспективы возобновления отношений с Европой
Путин: Европу опустили ниже плинтуса, в этом виновата политика Запада
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Нынешние отношения России и Европы - не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики, заявил президент Владимир Путин журналистам.
Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать, как независимый центр принятия решений и действует по указке Вашингтона. "Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе", - сказал он.
Путин заверил, что ситуация с рублем под контролем
От этого страдают сами европейские страны: энергоносители на рынка некоторых штатов США в несколько раз дешевле, чем в Германии, ее промышленность закрывается.
При этом Россия готова возобновлять отношения с Европой, заверил Путин.
Отвечая на вопрос о вмешательстве Запада во внутреннюю политику стран бывшего СССР, он заявил, что "кто платит, тот и заказывает музыку". А они ее исполняют на площадях, добавил президент.
Если посмотреть на то, сколько участников неправительственных организаций получают зарплату от иностранных правительств и выходят на митинги, то картинка выходит реалистичная. Они получают деньги от иностранных государств за политическую деятельность внутри этих стран, подчеркнул Путин.