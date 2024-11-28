https://1prime.ru/20241128/putin-853173728.html
Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа
Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа
Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью Дональда Трампа во время предвыборной кампании. По его мнению, избранный президент США до... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:24+0300
2024-11-28T17:24+0300
2024-11-28T17:30+0300
дональд трамп
владимир путин
москва
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172829_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_299af4de7126ce573c909ae0933c2451.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью Дональда Трампа во время предвыборной кампании. По его мнению, избранный президент США до сих пор не в безопасности."Нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - сказал он. По его словам, в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. "Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", — добавил Путин.При этом он назвал Трампа умным и опытным политиком, который способе найти решение."Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный. Он, мне кажется, найдет решение", - сказал Путин, говоря о Трампе.
https://1prime.ru/20241128/ukraina-853169255.html
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853172829_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1e1994292a8f2e61616e4599f9c7eedc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, москва, сша, россия
Дональд Трамп, Владимир Путин, МОСКВА, США, РОССИЯ
Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа
Путин: нападки на семью Трампа во время предвыборной кампании омерзительны
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью Дональда Трампа во время предвыборной кампании. По его мнению, избранный президент США до сих пор не в безопасности.
"Нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - сказал он.
По его словам, в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. "Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", — добавил Путин.
При этом он назвал Трампа умным и опытным политиком, который способе найти решение.
"Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный. Он, мне кажется, найдет решение", - сказал Путин, говоря о Трампе.
В Европе испугались худшего решения Трампа по Украине