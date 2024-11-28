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Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа
Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа
Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью Дональда Трампа во время предвыборной кампании. По его мнению, избранный президент США до... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:24+0300
2024-11-28T17:30+0300
дональд трамп
владимир путин
москва
сша
россия
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью Дональда Трампа во время предвыборной кампании. По его мнению, избранный президент США до сих пор не в безопасности."Нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - сказал он. По его словам, в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. "Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", — добавил Путин.При этом он назвал Трампа умным и опытным политиком, который способе найти решение."Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный. Он, мне кажется, найдет решение", - сказал Путин, говоря о Трампе.
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дональд трамп, владимир путин, москва, сша, россия
Дональд Трамп, Владимир Путин, МОСКВА, США, РОССИЯ
17:24 28.11.2024 (обновлено: 17:30 28.11.2024)
 
Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа

Путин: нападки на семью Трампа во время предвыборной кампании омерзительны

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью Дональда Трампа во время предвыборной кампании. По его мнению, избранный президент США до сих пор не в безопасности.
"Нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - сказал он.
По его словам, в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. "Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", — добавил Путин.
При этом он назвал Трампа умным и опытным политиком, который способе найти решение.
"Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный. Он, мне кажется, найдет решение", - сказал Путин, говоря о Трампе.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
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Дональд ТрампВладимир ПутинМОСКВАСШАРОССИЯ
 
 
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