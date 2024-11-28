https://1prime.ru/20241128/putin-853173728.html

Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа

Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин выразил опасения насчет безопасности Трампа

Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью Дональда Трампа во время предвыборной кампании. По его мнению, избранный президент США до... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:24+0300

2024-11-28T17:24+0300

2024-11-28T17:30+0300

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал омерзительным нападки на семью Дональда Трампа во время предвыборной кампании. По его мнению, избранный президент США до сих пор не в безопасности."Нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - сказал он. По его словам, в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. "Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", — добавил Путин.При этом он назвал Трампа умным и опытным политиком, который способе найти решение."Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный. Он, мне кажется, найдет решение", - сказал Путин, говоря о Трампе.

https://1prime.ru/20241128/ukraina-853169255.html

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дональд трамп, владимир путин, москва, сша, россия