https://1prime.ru/20241128/putin-853174173.html
Путин назвал неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти"
Путин назвал неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти" - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин назвал неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти"
Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но это вопрос переговоров, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T17:37+0300
2024-11-28T17:37+0300
2024-11-28T17:37+0300
россия
владимир путин
роснефть
казахстан
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853170005_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_8087234b8f7e1095c9b5066bebffb2e9.jpg
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но это вопрос переговоров, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в НПЗ Schwedt в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстана нефти на этот завод. "Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, - применение в отношении российской компании "Роснефть" неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности... Но это тоже вопрос переговоров, и компания "Роснефть" к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами", - добавил Путин.Он также добавил, что Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в третьи страны. "Однако эта нефть не только казахстанская, там много иностранных компаний работает. Так что она, можно сказать, что с территории Казахстана, но носит такой интернациональный, международный характер", - отметил президент.
https://1prime.ru/20230314/840068211.html
казахстан
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853170005_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b0981092070aef75decac86472b5e019.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, роснефть, казахстан, германия
РОССИЯ, Владимир Путин, Роснефть, КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ
Путин назвал неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти"
Путин: изъятие ФРГ активов "Ростефти" неприемлемо, но это вопрос переговоров
АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но это вопрос переговоров, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в НПЗ Schwedt в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстана нефти на этот завод.
"Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, - применение в отношении российской компании "Роснефть" неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности... Но это тоже вопрос переговоров, и компания "Роснефть" к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами", - добавил Путин.
Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление
Он также добавил, что Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в третьи страны.
"Однако эта нефть не только казахстанская, там много иностранных компаний работает. Так что она, можно сказать, что с территории Казахстана, но носит такой интернациональный, международный характер", - отметил президент.