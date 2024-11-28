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Путин назвал неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти"

Путин назвал неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти" - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин назвал неприемлемым изъятие Германией активов "Роснефти"

Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но это вопрос переговоров, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T17:37+0300

2024-11-28T17:37+0300

2024-11-28T17:37+0300

россия

владимир путин

роснефть

казахстан

германия

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АСТАНА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия считает неприемлемым изъятие Германией активов компании "Роснефть", но это вопрос переговоров, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия и Казахстан неоднократно обсуждали вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в НПЗ Schwedt в Германии, а также с самостоятельными поставками Казахстана нефти на этот завод. "Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, - применение в отношении российской компании "Роснефть" неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности... Но это тоже вопрос переговоров, и компания "Роснефть" к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами", - добавил Путин.Он также добавил, что Россия и Казахстан обсуждали увеличение объемов поставок нефти через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в третьи страны. "Однако эта нефть не только казахстанская, там много иностранных компаний работает. Так что она, можно сказать, что с территории Казахстана, но носит такой интернациональный, международный характер", - отметил президент.

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казахстан

германия

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россия, владимир путин, роснефть, казахстан, германия