https://1prime.ru/20241128/raketa-853177446.html

В "Роскосмосе" рассказали о работе над созданием сверхтяжелой ракеты

В "Роскосмосе" рассказали о работе над созданием сверхтяжелой ракеты - 28.11.2024, ПРАЙМ

В "Роскосмосе" рассказали о работе над созданием сверхтяжелой ракеты

Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T19:17+0300

2024-11-28T19:17+0300

2024-11-28T19:29+0300

россия

технологии

роскосмос

ракета-носитель

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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Работы по созданию ракеты сверхтяжёлого класса в действующей Федеральной космической программе (ФКП) не проводятся, они запланированы в рамках отдельного федерального проекта, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". Ранее советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков сообщил, что начало пилотируемых полётов на Луну откладывается из-за ограничений по финансированию создания в РФ сверхтяжёлой ракеты. "Работы по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжёлого класса (КРК СТК) в текущей ФКП не проводятся - они запланированы к реализации в рамках федерального проекта по созданию КРК СТК", - говорится в сообщении.Отмечается, что ракета может получить метановые двигатели и многоразовые боковые ступени."Принято решение проработать дополнительно вопрос создания многоразовых боковых ступеней КРК СТК. Это позволит сделать комплекс более дешевым и эффективным. Также будет проработан вопрос создания КРК СТК с использованием двигателей на СПГ на космодроме Восточный, а также на унифицированной инфраструктуре космодрома Восточный, что позволит сэкономить бюджетные средства", - говорится в сообщении.В пресс-службе также сообщили, что российские ученые и инженеры завершили ряд важных работ, в результате которых появилась возможность использовать новые материалы и аддитивные технологий при создании двигателей, баков и системы управления сверхтяжёлой ракеты, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее советник гендиректора "Роскосмоса" Олег Горшков сообщил, что начало пилотируемых полётов на Луну откладывается из-за ограничений по финансированию создания в РФ сверхтяжёлой ракеты."Изменение подходов и, как следствие, сдвиг сроков, было вызвано завершением целого ряда научно-исследовательских работ, развернутых "Роскосмосом", благодаря чему появилась возможность использования новых материалов и внедрения аддитивных технологий в части создания критических элементов КРК (космического ракетного комплекса - ред.), таких как двигатели, баки и системы управления", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в рамках текущей Федеральной космической программы РФ проводилась опытно-конструкторская работа "Элементы СТК". При разработке ракеты сверхтяжелого класса возникла необходимость внедрить инновационные решения, в том числе новые материалы и двигатели, было решено доработать ранее утвержденный эскизный проект на этапе технического проектирования, уточнили в госкорпорации.

https://1prime.ru/20241117/kosmos-852876244.html

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россия, технологии, роскосмос, ракета-носитель