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Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар по военным объектам Украины - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар по военным объектам Украины
Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар по военным объектам Украины - 28.11.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар по военным объектам Украины
Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории. Были поражены 17 целей - военных... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T13:38+0300
2024-11-28T14:04+0300
россия
украина
москва
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории. Были поражены 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил президент России Владимир Путин.Президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России."Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников. Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей - это военные объекты, объекты обороны и промышленности и системы их обеспечения", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер подчеркнул, что эти удары со стороны РФ были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по территории России американскими ракетами ATACMS.По его словам, Россия производит ракет в десятки раз больше, чем все страны НАТО, а в следующем году нарастит производство еще на 25-30%.
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россия, украина, москва, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин
13:38 28.11.2024 (обновлено: 14:04 28.11.2024)
 
Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар по военным объектам Украины

Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории. Были поражены 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России.
"Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников. Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей - это военные объекты, объекты обороны и промышленности и системы их обеспечения", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Российский лидер подчеркнул, что эти удары со стороны РФ были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по территории России американскими ракетами ATACMS.
По его словам, Россия производит ракет в десятки раз больше, чем все страны НАТО, а в следующем году нарастит производство еще на 25-30%.
 
РОССИЯУКРАИНАМОСКВАВладимир Путин
 
 
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