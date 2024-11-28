https://1prime.ru/20241128/rakety-853163788.html

Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар по военным объектам Украины

Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар по военным объектам Украины - 28.11.2024, ПРАЙМ

Путин: Россия ночью нанесла комплексный удар по военным объектам Украины

Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории. Были поражены 17 целей - военных... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T13:38+0300

2024-11-28T13:38+0300

2024-11-28T14:04+0300

россия

украина

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет в ответ на продолжающиеся удары по своей территории. Были поражены 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины, сообщил президент России Владимир Путин.Президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России."Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников. Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников, поражено 17 целей - это военные объекты, объекты обороны и промышленности и системы их обеспечения", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Российский лидер подчеркнул, что эти удары со стороны РФ были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по территории России американскими ракетами ATACMS.По его словам, Россия производит ракет в десятки раз больше, чем все страны НАТО, а в следующем году нарастит производство еще на 25-30%.

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, москва, владимир путин